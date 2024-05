Het team van Red Bull Racing moet aan de bak, zo luidt de voorlopig conclusie in Monaco. Na twee trainingen is het geklaag van Sergio Pérez en Max Verstappen nog te horen en ook Viaplay-analist Kees van der Grint zag de Nederlander opmerkelijk vaak correcties uitvoeren.

Het gaat er toch alleszins op lijken dat de concurrentie Red Bull Racing heeft bijgebeend. Het Oostenrijkse team worstelt in Monaco om het pakket aan de praat te krijgen, al temperde Helmut Marko eerder al de mineurstemming. De adviseur van Red Bull Racing ziet alleen gevaar in Charles Leclerc, de rest van het veld kan in zijn ogen nog niet tippen aan de RB20. Desalniettemin gaat het Red Bull nog niet voor de wind en dat zag de voormalig topman van Bridgestone in het programma Formule 1: Monaco Shakedown ook.

Verstappen moest teveel corrigeren

Het stratencircuit in Monte Carlo is niet geheel egaal en diverse coureurs klaagden over de vele hobbels. Ook Verstappen was daar niet helemaal blij mee, maar dat is in de ogen van Van Der Grint niet de oorzaak van het geworstel. "Dit zijn niet de hobbels, de balans is gewoon niet goed. Je zag net [tijdens VT2], maar ook in VT1 niet alleen dat de achterkant los is, maar je zag ook een niet typisch iets van Max, dat hij twee keer moest insturen. Hij stuurt in en dan gaat ie nog niet. Die auto wil gewoon niet", zo ziet Van Der Grint de Limburger veel correcties uitvoeren.

Één training om het lek te vinden

Vorige week in Imola startte het team uit Milton Keynes ook niet optimaal, maar wist de renstal dat om te draaien op de zaterdag. Ook dit weekend komt er nog een derde vrije training aan, maar voorlopig legt het Oostenrijkse team het nog af tegen de rest. Verstappen kwam tijdens de laatste training als vierde op de tijdenlijst te staan en gaf uiteindelijk iets meer dan een halve seconde toe op de tijd van nummer één Leclerc.

