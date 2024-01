Vincent Bruins

Carlin is bijna drie decennia een iconisch team geweest in de kampioenschappen onder de Formule 1. De Britse formatie speelde een cruciale rol in de carrières van een heleboel F1-coureurs, waarvan zes momenteel in de koningsklasse rijden. Na 27 jaar in de autosport zal Carlin echter verdwijnen.

Het team werd in 1996 opgericht door Trevor Carlin en Martin Stone, en kwam uit in het Britse Formule 3-kampioenschap. Narain Karthikeyan, Anthony Davidson en Takuma Sato reden in de beginjaren voor het team waarbij Sato de titel pakte in 2001. Ook Alan van der Merwe, die jarenlang de Medical Car in de Formule 1 bestuurde, werd Brits F3-kampioen met Carlin. Het team breidde zich uit naar de Formule Renault 3.5 vanaf 2003 en een jaar later werd Tiago Monteiro tweede in die klasse. Carlin runde ook nog de auto's van Japan, Libanon en Portugal in de A1GP. Robert Kubica scoorde de tweede plek in de Macau Grand Prix van 2005 tijdens het debuut van Carlin op het beruchte stratencircuit, en een jaar later zou Sébastien Buemi voor het team uitkomen. Sebastian Vettel won als Red Bull-junior een aantal races in de Formule Renault 3.5 voor de renstal van Trevor Carlin.

Zes voormalig Carlin-coureurs nu in F1

Het team domineerde de Britse Formule 3 weer in 2008 met Jaime Alguersuari als kampioen en Brendon Hartley derde in de eindstand. Beiden zouden later voor Toro Rosso (nu AlphaTauri) rijden. Hetzelfde gold voor Daniel Ricciardo en Jean-Éric Vergne die in 2009 en 2010, respectievelijk, de Britse F3-titels pakten. 2011-kampioen Felipe Nasr zou in de Formule 1 terechtkomen bij Sauber, terwijl de vice-kampioen van dat jaar Kevin Magnussen nog altijd actief is in de koningsklasse. Carlin breidde zich uit naar de GP2 Series (nu FIA Formule 2) en nam Max Chilton aan die later in de F1 bij Marussia zou rijden. Chilton zou na zijn F1-carrière bij Carlin terugkeren in de IndyCar. In 2012 reden Carlos Sainz, Will Stevens en Rio Haryanto voor Carlin, voordat Jolyon Palmer een jaar later zijn debuut maakte in de GP2 en twee overwinningen verdiende. Daniil Kvyat won in 2013 voor Carlin in het Europese Formule 3-kampioenschap en hij had toen Nicholas Latifi als teamgenoot. In 2015 schreef Lando Norris de Britse Formule 4-titel op zijn naam en werd Antonio Giovinazzi vice-kampioen in de Europese F3. Nikita Mazepin en George Russell wonnen ook nog races voor Carlin evenals Logan Sargeant, Yuki Tsunoda en Liam Lawson.

Rodin neemt Carlin over

Helaas verdwijnt de Carlin-naam dus uit de autosport. Trevor Carlin besloot begin 2023 80% van zijn team te verkopen aan Rodin Cars, de Nieuw-Zeelandse fabrikant die ook al een poging waagde zich in te schrijven als nieuw Formule 1-team, voor een financiële boost. Het team stond sinds vorig jaar dan ook bekend als Rodin Carlin in de Formule 2-, Formule 3- en Formule 4-kampioenschappen evenals in de F1 Academy. Deze week heeft Carlin echter het team dat zijn naam draagt, verlaten en zijn positie als directeur opgegeven. Rodin-eigenaar David Dicker heeft nu 100% van de aandelen in handen en deelt het directeurschap met Emma Duncan, de manager van Rodin Cars. Ook Trevors vrouw Stephanie Carlin heeft het team verlaten en is nu aan de slag gegaan bij McLaren als F1 business operations director.