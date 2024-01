Vincent Bruins

Dinsdag 9 januari 2024 17:57

Carrie Schreiner zal net als in 2023 ook dit jaar weer racen in de F1 Academy. De 25-jarige uit het Duitse Saarland heeft haar handtekening gezet bij Sauber Motorsport.

De F1 Academy werd eind 2022 opgericht als de vervanger van de failliete W Series en heeft nu het eerste seizoen achter de rug. Marta García werd de kampioen van 2023. Onder andere het Nederlandse MP Motorsport neemt deel aan de formuleklasse voor vrouwen en werd tweede in de eindstand bij de teams. Emely de Heus wist een race te winnen op Barcelona-Catalunya en pakte een podium voor haar thuispubliek op Zandvoort. Nu zijn de ogen gericht op 2024 en de F1 Academy zal neerstrijken in Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi, en alle zeven ronden zullen in het voorprogramma staan van de Formule 1. Alle tien Formule 1-teams zullen ieder een coureur in de F1 Academy steunen in 2024. Schreiner zal rijden voor Campos Racing en is na ART Grand Prix-coureurs Lia Block (Williams) en Bianca Bustamante (McLaren), Prema Racing-coureur Tina Hausmann (Aston Martin) en Rodin Motorsport-coureur Abbi Pulling (Alpine) de vijfde dame die is aangekondigd voor het nieuwe seizoen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stake F1 Team past logo aan: kleuren nieuwe livery lijken groen en zwart te worden

Steentje bijdragen aan succesverhaal

Schreiner zal dit jaar steun krijgen van Sauber, de Zwitserse formatie die het Stake F1 Team runt wat we tot vorig jaar nog kenden als Alfa Romeo. Ze is een kampioen in de Gran Turismo Touring Car Cup met een Audi GT3-auto en wist ook een titel binnen te slepen in de Lamborghini Super Trofeo. In 2021 verdiende ze de overwinning in de 24 Uur van de Nürburgring in een volledig damesteam met Pippa Mann, Célia Martin en Christina Nielsen. Afgelopen seizoen stond ze op de hoogste trede van het podium in de F1 Academy op Zandvoort. Ze kijkt uit naar haar tweede seizoen in het kampioenschap: "Ik ben er trots op om dit team en de Sauber Academy te vertegenwoordigen in de F1 Academy dit jaar. Na een spannend eerste seizoen kijk ik ernaar uit om weer aan de slag te gaan. Sauber heeft een indrukwekkende geschiedenis in de autosport en ik wil mijn steentje bijdragen aan het voortzetten van het succesverhaal in de F1 Academy. Ik heb maar één doel voor dit seizoen: winnen, terwijl ik het team vertegenwoordig en meer aandacht creëer voor vrouwen in de autosport."