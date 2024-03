Een nieuw seizoen van de F1 Academy, de klasse voor vrouwelijke coureurs, begon dit weekend in het voorprogramma van de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Doriane Pin leek een dubbelzege te hebben binnengesleept, maar een blunder in Race 2 levert haar een flinke tijdstraf op.

Pin was het snelst in de kwalificatie op de donderdag op het Jeddah Corniche Circuit. De 20-jarige Franse dame die steun krijgt van Mercedes, verdiende de pole position voor beide races. Ze schreef de seizoensopener van vrijdag op haar naam met een dominant optreden voor Alpine-junior Abbi Pulling en de half-Nederlandse Ferrari-junior Maya Weug. Ook in de tweede wedstrijd van zaterdagmiddag was Pin de sterkste en ze hield wederom Pulling en Weug achter zich. Ze is haar overwinning echter kwijtgeraakt vanwege een tijdstraf van 20 seconden.

Radioprobleem

Pin had aan het einde van Race 2 niet door dat de finishvlag werd gezwaaid na 13 ronden op het stratencircuit in Djedda. Ze bleef daarom in de zogeheten cooldown lap met het gas op de plank doortrappen, totdat ze wederom over de finishlijn kwam. Om te waarschuwen dat de race toch echt afgelopen was, besloot de wedstrijdleiding om de rode vlag aan Pin te laten zien. Haar engineer zei via de boardradio: "Doriane, wat ben je aan het doen? Het is de finishvlag", waarop de Mercedes-junior reageerde: "Je hebt me niks verteld!" Volgens Pin was er een probleem met de radio, waardoor ze het niet had gehoord.

20 seconden tijdstraf

Pin heeft voor deze blunder een drive-through penalty gekregen van de wedstrijdleiding van de FIA, maar omdat de race natuurlijk al klaar was, is dat een tijdstraf van 20 seconden geworden, waardoor ze in het klassement is teruggevallen naar P9. Ze werd bestraft voor het creëren van een onveilige situatie, want wanneer alle auto's voorbij zijn gekomen na de finish gaan marshals namelijk vaak de baan op om hun baanvak schoon te maken en te checken voor de volgende race.

De straf voor Pin was niet bepaald populair bij de fans, zo lieten ze weten op social media.

Inconsistent FIA once again, last known single seater case was given a 10 place grid drop for the next race.

+ taking more than 5 hours to rule on what is quite an easy call to make.



Well done stewards! — Franck Gregoire (@NeverStopBball) March 9, 2024

. . . What kind of rule is this? Just fine her for not stopping, don’t take the win away. — Steve Paris (@StevieParis2) March 9, 2024

This is ridiculous.



Nothing against Abbi at all (wanted her to win, as my earlier tweets can prove). But come on - twenty-second penalty added on for something that happened after the race had ended?



Where’s the common sense? — Jay 🏁 (@WhingerSpice) March 9, 2024

So when this happened in F2, they got a 10 place grid penalty for the next race. Where is the consistency in penalties? Who has put bets on the championship? We know the FIA is corrupt, did Sulayem get involved again like he did with Alonso last year at Saudi? — Charlotte (@C_K_Mr) March 9, 2024

Disgusting. Doriane clearly led the race all the way, couldn’t see the checkered flag and had a radio issue. I’m sure it’s not how Abbi want to win either. — Alice (@alicecamus_) March 9, 2024

This is absolutely ridiculous. A retrospective twenty second time penalty for taking the chequered flag twice?! Hope she dominates the rest of the season to prove a point!!! — Amanda💕 (@amferg87) March 9, 2024

Idk why but the penalty for Doraine Pin's mistake just doesn't sit right with me....

Double Chequer is such a benign offence, a 20 second penalty feels unreasonable. — Ananyanarayan.D (Narayn) (@thebsboy) March 9, 2024

