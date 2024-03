Mercedes-teambaas Toto Wolff zou 'de handstand' wel willen doen om drievoudig wereldkampioen Max Verstappen te verleiden om naar Mercedes te komen. Toch zegt de Oostenrijker, die toegeeft de Nederlander 'graag te willen hebben', dat de auto van Mercedes eerste sneller en stabieler moet worden willen ze Verstappen kunnen overhalen.

Verstappen won zaterdag met overtuiging de Grand Prix van Saoedi-Arabië en heeft de eerste twee pole positions en races van 2024 op zijn naam weten te schrijven, waarbij hij in Djedda alleen de snelste ronde mis zou lopen. De Nederlander doet dit in een rumoerige periode binnen Red Bull, die begon met de aankondiging van een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Toen Red Bull het onderzoek vorige week woensdag had afgerond, met als resultaat dat Horner aan zou blijven als teambaas, begon een dag later de hele situatie omtrent de anonieme mail met daarin vermeend bewijs tegen Horner die naar de FIA, teambazen en journalisten was gestuurd. Horner is nog steeds teambaas en ontkent alles, terwijl Jos Verstappen al vaak heeft aangegeven dat de Brit eigenlijk niet aan kan blijven en voor veel gedoe zorgt. Ondertussen waren Wolff, Zak Brown en Lewis Hamilton kritisch op de transparantie omtrent het onderzoek van Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Mercedes en Williams akkoord over aanstellen Max Verstappen en Kimi Antonelli'

Wolff wil de handstand doen voor Verstappen

Dankzij al deze geruchten zijn er steeds meer ontwikkelingen rondom een mogelijk vertrekt van Verstappen, die een clausule zou hebben in zijn contract waarin staat dat hij kan vertrekken als Helmut Marko ook zou vertrekken. Rondom Marko waren in Djedda ook veel geruchten, waarbij hij zelf twijfelde over zijn toekomst en niet uitsloot dat hij werd geschorst. Op zaterdag bleek dit, na een gesprek met CEO Oliver Mintzlaff, niet aan de orde te zijn. Wolff liet eerder al doorschemeren zijn kans wellicht schoon te zien en geeft tegenover De Telegraaf na de race in Djedda eerlijk aan dat hij de Nederlander graag ziet komen. "Ik zou hem heel graag willen hebben. Maar het is een beslissing die Max zelf moet nemen." Volgens Wolff zouden veel teams er alles aan doen om Verstappen naar hun team te halen. "Er is geen team op de grid dat geen handstand zou doen om hem in de auto te krijgen. Eerst moeten wij zorgen dat we meer uit onze auto halen. Dat zijn we verplicht aan George (Russell) en Lewis (Hamilton), voordat we gaan dromen over de toekomst."

OOK INTERESSANT: Wolff wil winnende bolide leveren om Verstappen te verleiden: 'Dat is waar het om draait'

Verstappen wil in de snelste auto

Toch weet ook Wolff dat Mercedes eerst zelf beter zal moeten gaan presteren en een betere auto moet bouwen wil een coureur als Verstappen overwegen naar Mercedes te gaan. "Zoals ik al eerder heb gezegd zal een coureur normaal gezien altijd in de snelst mogelijke auto willen zitten. En in die positie zit Max nu bij Red Bull. Maar Max, zijn vader Jos en manager Raymond Vermeulen zijn altijd eerlijk, soms zelfs ongemakkelijk rechtdoorzee. En dat zullen ze blijven. Zij zullen een besluit moeten nemen." Tijdens de afgelopen twee seizoenen won Mercedes één race, terwijl het in 2024 nog wacht op een eerste podiumplek en voor nu met 26 punten vierde staat bij de constructeurs achter McLaren, Ferrari en Red Bull Racing.

Gerelateerd