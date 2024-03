Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zit Max Verstappen nu bij Red Bull Racing op zijn plek, maar als het Duitse team een winnende auto kan produceren, verwacht hij dat hij de Limburger misschien kan verleiden om over te stappen naar Mercedes.

Sinds de aankondiging van Lewis Hamilton's overstap naar Ferrari, eind 2024, is Mercedes rustig aan op zoek naar een geschikte vervanger. In de wandelgangen werd de naam van Sebastian Vettel genoemd, terwijl Fernando Alonso zelf heeft aangegeven dat hij een uitermate geschikte keuze is. Hij is immers de enige wereldkampioen op de grid zonder langdurige verbintenis. Toch is de naam van Verstappen de afgelopen dagen ook genoemd en Wolff stelt dat de Limburger kan kiezen voor het Duitse team, mits het met een winnende auto kan komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Gepassioneerde fans in Bahrein lopen Leclerc bijna onder de voet

Opties

Voorlopig lijken de ogen gericht te zijn op Mercedes-junior Kimi Antonelli, die dit seizoen uitkomt in de Formule 2. De Italiaan is al gebombardeerd tot wonderkind, maar moet het natuurlijk nog wel even laten zien. Daarnaast is de koningsklasse toch een aparte tak van sport en of een talent slaagt, ligt aan meerdere factoren. Wolff legt bij Motorsport.com dan ook uit dat hij niet te veel druk op de jongeling wil zetten en rustig rondkijkt voor een geschikte vervanger van Hamilton. "Ik denk dat je hem kunt vergelijken met zijn teamgenoot en ik denk dat Oliver Bearman een topcoureur is. Maar ik denk, zoals ik altijd zeg, dat ik bijna schuldig ben aan te veel praten. We zullen zien hoe de komende races verlopen. Ik heb geen haast om een beslissing te nemen over coureurs. Ik ben een beetje onder druk gezet door Lewis. Dus deze keer ga ik het rustig aan doen en de markt evalueren."

OOK INTERESSANT: FIA-president sprak met president Erdogan voor terugkeer Turkse Grand Prix

Coureurs kiezen voor de snelste auto

Wanneer hij zijn opties overweegt, komt ook de naam van Verstappen voorbij. Hoewel het op dit moment wat onwaarschijnlijk lijkt, sluit Wolff een toekomstige overstap niet uit. Het is aan Mercedes om het juiste materiaal te leveren. "Ik denk dat de coureur altijd voor de snelste auto zal kiezen. Dat is waar het in essentie om draait. Op dit moment is de Red Bull de snelste auto, dus dat zal duidelijk de prioriteit zijn."

Gerelateerd