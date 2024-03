Charles Leclerc werd in Bahrein bijna onder de voet gelopen, omdat fanatieke fans een glimp van de Ferrari-coureur wilden meepikken. Een veiligheidshek tussen de fans en de Monegask faalde, waardoor Leclerc hierdoor midden in het gedrang terechtkwam.

De veiligheid van de coureurs is de afgelopen jaren toch wel een dingetje geworden. Zo wees Pierre Gasly in 2022 tijdens het raceweekend in Mexico al naar fans die hun boekje te buiten gingen. De Fransman was dat weekend aan het werk en zag dat zijn tas ineens was geopend en riep destijds de Formule 1 al op om de beveiliging van de coureurs te verbeteren. Het incident met Leclerc is afgelopen weekend redelijk onder de radar gebleven; het is immers geen goede reclame voor de sport.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff erkent conservatieve W15 in Bahrein: "Trauma van Austin zit nog steeds in onze botten"

Chaos

Normaal gesproken worden de fans door een barrière gescheiden van de coureurs en de teams, maar zoals de video laat zien, was die barrière niet afdoende. Fans slaagden erin om voorbij het scheidingslint te komen en omsingelden Leclerc, zoals te zien is op Instagram. Leclerc liet zich echter niet kennen en ging gewoon door met het uitdelen van handtekeningen, maar het was een ongemakkelijk moment voor de 26-jarige coureur. Enkele medewerkers van Ferrari schoten de Monegask te hulp.

OOK INTERESSANT: Gefrustreerde Leclerc worstelde met Ferrari: "Was gewoon hele slechte race"

Leclerc bleef koel

Op dat moment was er een fotograaf aanwezig die het tafereel aanzag. Op TikTok vertelt hij: "Charles kwam gewoon wat handtekeningen uitdelen. Dit gebeurde nadat de auto's in parc fermé stonden, maar hij kwam handtekening uitdelen, net als een paar andere coureurs. Eén van de barrières die de fans gescheiden houdt van de pitlane was omgevallen of beschadigd geraakt en toen werd het een enorme chaos. Ze [fans] omsingelden hem, schreeuwden naar Leclerc, duwen en trokken om een selfie te maken en Charles was eigenlijk best ontspannen en volgens mij had hij niet door hoe erg het uit de hand liep", aldus de fotograaf.

Gerelateerd