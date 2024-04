Het team van Ferrari gaat voor de Grand Prix van Miami terug naar de roots en zal met historisch lichtblauwe accenten gaan racen. De normaliter rode bolide gaat daarmee terug naar hoe de renstal er in de beginjaren van de Formule 1 uitzag.

De renstal uit Maranello is in 2024 het team achter Red Bull Racing, maar kwam in China niet zo lekker voor de dag. Ferrari had iets meer verwacht, aangezien het gat richting Red Bull dit seizoen kleiner is, dan vorig jaar. Carlos Sainz heeft daarnaast al één zege weten te pakken en ook tijdens de kwalificaties zit het team er goed bij. Toch kan de renstal nog niet steevast vechten om de zeges en dat heeft dan weer te maken met Max Verstappen die in de RB20 toch lastig van de overwinningen te houden is.

Nieuwe, oude kleuren

Ferrari grijpt het raceweekend in Miami aan om terug te blikken op het zeventigjarige bestaan van het merk in de Verenigde Staten, zo meldt Formu1a.uno. Daarvoor zal het team teruggaan naar de kleuren die het team gebruikte in de begindagen in de Formule 1. De iconische rode kleuren zijn uiteraard nog wel aanwezig, maar daar waar enkel races geleden nog gele tinten op de SF-24 zaten, zullen die kleuren ditmaal vervangen zijn door blauw.

