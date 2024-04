Lewis Hamilton zal aankomende januari zijn veertigste verjaardag vieren. De zevenvoudig wereldkampioen had niet verwacht nu nog deel te nemen aan de Formule 1, maar ziet mede dankzij Fernando Alonso wat mogelijk is.

Hamilton stapte de koningsklasse in als 22-jarige bij McLaren. Hij liep de titel in zijn debuutjaar in 2007 op één puntje mis, maar sleepte het seizoen daarop wel het wereldkampioenschap binnen. Mercedes wist hem vervolgens te strikken voor het seizoen van 2013 en Hamilton zou vervolgens nog eens zes wereldtitels verdienen met de Zilverpijlen. Echter, de Duitse renstal zit momenteel in een forse prestatiedip en dus was dit het juiste moment voor Hamilton om voor een ander team te tekenen. Hij zal vanaf 2025 uitkomen voor Ferrari naast Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton nog niet met het hoofd bij Ferrari: "Wil dit hoofdstuk op mooie manier afsluiten"

Niet als veertig voelen

"Ik had nooit gedacht dat ik zou racen in mijn veertigste," vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media in China. "Ik weet vrijwel zeker dat ik ooit heb gezegd dat ik het niet zou doen. Maar het leven is zo'n gekke reis. Ik voel me ook niet veertig. Ik voel me over het algemeen geweldig." De Brit knipoogde naar George Russell dat hij zelfs in betere vorm is dan zijn ploegmaat. "Hij heeft fysiek gezien meer problemen dan ik. Ik weet dat jij meer bezig bent met fysio dan ik," lachte Hamilton.

OOK INTERESSANT: 'Hamilton en Alonso niet bang voor Verstappen, maar geweigerd door Red Bull'

Nieuw tijdperk voor atleten

De man uit Stevenage put verder inspiratie uit de contractverlenging van Fernando Alonso, die twee jaar ouder is dan hij, bij het team van Aston Martin. Vorige week werd aangekondigd dat Alonso tot en met in ieder geval 2026 actief zal blijven in de Formule 1. "Fernando is een van de beste coureurs die we in deze sport hebben gehad, dus dat hij hier door blijft gaan en resultaten blijft boeken, laat maar zien wat mogelijk is. En het laat een nieuw tijdperk voor atleten zien, wat het menselijk lichaam kan blijven doen als je er goed voor zorgt."

Gerelateerd