Lewis Hamilton en Fernando Alonso hebben hun handtekening gezet onder contracten van Ferrari en Aston Martin. Naar verluidt waren die twee Formule 1-teams echter niet hun eerste keuzes voor het seizoen 2025.

Silly season, de periode waarin teams en coureurs bepalen wie waar gaat rijden, begon net voor de wintertest met de verrassende aankondiging dat Hamilton Mercedes zal verlaten na dit jaar. Toto Wolff moet opzoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Carlos Sainz, die door Hamilton opgevolgd gaat worden bij Ferrari, en het 17-jarige talent Andrea Kimi Antonelli staan onder andere op het lijstje van de Mercedes-teambaas. Fernando Alonso stond daar ook op, maar uiteindelijk besloot hij om te verlengen bij Aston Martin. Na de afgelopen Japanse Grand Prix liet de Spanjaard weten dat voor de Zilverpijlen uitkomen momenteel "niet aantrekkelijk" is. Waar ook nog een vraagteken boven hangt is het tweede stoeltje bij Red Bull Racing naast Max Verstappen. Het is nog niet bekend of Sergio Pérez een contractverlenging krijgt of dat de energiedrankfabrikant kiest voor een andere coureur.

Onjuiste bewering

Een Formule 1-fan beweerde op X (voorheen Twitter) dat "Charles Leclerc, Lando Norris, Hamilton en Alonso allemaal een Red Bull-zitje in de beste auto hebben geweigerd in de afgelopen twaalf maanden, omdat ze allemaal bang waren voor Max Verstappen" en dat Verstappen om die reden de 'GOAT', de beste allertijden, is.

De claim werd vaak gedeeld op sociale media, maar volgens de ervaren en doorgaans goed geïnformeerde Mark Hughes is hier niets van waar. De journalist die schrijft voor onder andere de Motor Sport Maganzine, The Race, Sky Sports F1 en zelfs voor de Formule 1 zelf, besloot hierop te reageren om het recht te zetten. "Dat is gewoon niet waar. Leclerc noch Hamilton of Alonso waren een plekje aangeboden. Hamilton en Alonso hebben het wel allebei geprobeerd, maar kregen 'nee' te horen," aldus Hughes.

Het lijkt er dus op dat Ferrari en Aston Martin voor Hamilton en Alonso, respectievelijk, niet de eerste keuzes waren, maar eerst hebben geprobeerd bij Red Bull Racing een stoeltje te veroveren. Naar verluidt wil de Oostenrijkse renstal echter niet twee nummer één-coureurs binnen hetzelfde team hebben. Alonso had na het tekenen van een nieuw contract bij Aston Martin wel toegegeven met andere teams gepraat te hebben, omdat hij het eerlijk vond om iedereen aan te horen, maar hij ging er niet specifiek op in met welke teams hij in gesprek was. Anthony Hamilton, de vader van Lewis, zou contact hebben gelegd met Red Bull afgelopen november, maar hij maakt geen officieel deel uit van het managementteam van de zevenvoudig wereldkampioen. Lewis zou dan dus toch zelf stappen hebben gezet richting Red Bull, voordat hij de deur werd gewezen.

