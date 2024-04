Jos Verstappen heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt op onverharde grond. De Nederlander werd achtste in de 50e Rallynuts Severn Valley Stages, de tweede ronde van het British Rally Championship.

De Rallynuts Severn Valley Stages kende in totaal zeven proeven met eerst een omloop van vier etappes, genaamd Sarnau 1, Tarennig, Myherin en Hafren Sweet Lamb, en een tweede omloop na de service van drie etappes, genaamd Sarnau 2, Myherin Main en Hafren Main. In totaal werd er meer dan 100 kilometer afgelegd en het was voor het eerst dat Verstappen dat deed op gravel. Samen met navigator Renaud Jamoul lag hij in zijn Verstappen.com Skoda Fabia RS Rally2 elfde na de eerste omloop. De kennis die hij had opgedaan, wist hij vervolgens om te zetten in betere tijden bij de tweede omloop. Uiteindelijk werd Verstappen achtste onder de N1-deelnemers in de rally in Wales.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull-Junior Goethe: "Zelfs tijdens F3-races zitten de tribunes vol"

Compleet nieuwe uitdaging

"We hebben eerder in het zuiden van Frankrijk op gravel of eigenlijk zand getest. Dat beviel ons zo goed dat we op zoek zijn gegaan naar een mooie plek voor een rally op gravel," vertelde Jos bij Verstappen.com. "Vandaar dat we de Rallynuts Severn Valley Stages gedaan hebben. Ik heb genoten, maar het was tegelijkertijd echt moeilijk."

Jos Verstappen finding the limits on the Rallynuts Stages Rally yesterday.



Finished quite well for someone that had never been before too.@VerstappenCOM pic.twitter.com/5zFHTbnCKP — Phil (@___BMA___) April 14, 2024

De vader van Max vervolgde: "De eerste stages waren ontzettend mistig. Gelukkig waren de notes goed. Maar we moesten het opbouwen, omdat we hier nog niet eerder gereden hadden. Het was een compleet nieuwe uitdaging en totaal anders dan ik gewend ben tot nu toe. We gingen ervoor. Het was top."

Gerelateerd