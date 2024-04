Jos Verstappen was dit weekend in België aanwezig tijdens de Rally van Wallonië en lange tijd leek de vader van Max Verstappen op weg naar de zege. Op de zondag ging het echter mis en moest hij noodgedwongen de strijd staken vanaf leidende positie.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer.

Een goed begin

Ook dit jaar is hij dus weer actief in de BRC en in het kader van die competitie reed Verstappen senior het afgelopen weekend dus de Rally van Wallonië. Samen met teammaat Renaud Jamoul zag het er in eerste instantie allemaal rooskleurig uit na de zaterdag. De twee heren waren uitstekend begonnen aan het weekend en wisten in het tussenklassement een mooie voorsprong van twaalf seconden uit te bouwen op Adrian Fernémont. Een voorsprong die aan het begin van de zondag slonk tot 6,5 seconden.

Grote pech

Daar moest de strijd echter gestaakt worden door een gebroken voorwielophanging. Het betekende dat Verstappen ineens een voorsprong van 31,8 seconden te pakken had op de nieuwe nummer twee: Maxime Potty. Goede papieren dus, maar op de zondag ging het ook voor de vader van Max Verstappen mis. Door pech liep hij met zijn teamgenoot twee lekke banden op en moest er dus vanaf de leiding noodgedwongen een eind gebreid worden aan het weekend. Een domper dus. Uiteindelijk ging de eindzege naar Niels Reynvoet.

