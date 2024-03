Jos Verstappen heeft zaterdag met grote overmacht de Rally des Ardennes op zijn naam gezet. De Nederlander zette de nummer twee op ruim veertig seconden in zijn Skoda Fabia RS Rally2-auto.

In Belgische Ardennen stonden er twaalf proeven op het programma en de dag begon met wat regen. Dat maakte het allemaal niet makkelijker voor de veertig deelnemers, die uiteindelijk vier verschillende proeven moesten rijden en dat werd drie keer herhaald.

Verraderlijk begin, met uiteindelijke overwinning

Voor Verstappen senior begon de dag sterk, want ondanks een lekke band, wist hij de eerste proef op zijn naam te zetten. Bij Verstappen.com legt de 52-jarige coureur uit: "Het is mijn eerste deelname aan deze rally, dus ik zoek nog een beetje waar er grip is en waar niet. Het is heel verraderlijk op al die verschillende soorten ondergrond. In Chevetogne miste ik een rempunt op een erg glad stuk asfalt. Om een betonnen rand te ontwijken, moest ik even linksaf."

Dominantie

In de tweede herhaling kende Jos 'The Boss' het parcours een stuk beter en dat leverde hem vier zeges op rij op. Titelverdediger Maxime Potty stond na de tweede omloop al ruim op veertig seconden achterstand en dat was niet meer te overbruggen. Aan het einde van de proeven bedroeg de voorsprong zelfs 42,8 seconden, maar daar kon Potty nog 5,3 seconden vanaf halen, toch was het niet goed om Verstappen senior met bijrijder Renaud Jamoul, van de zege te houden.

