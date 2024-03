Max Verstappen heeft zijn vader Jos verdedigd tegenover de aanwezige pers in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Red Bull-coureur maakt duidelijk dat hij, Jos en manager Raymond Vermeulen een team vormen en zichzelf niet in F1 ziet zonder hen.

In februari werd een onafhankelijk onderzoek van Red Bull GmbH ingesteld naar teambaas Christian Horner, die beschuldigd werd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Nadat de klacht werd afgewezen door het moederbedrijf van Red Bull GmbH, ging er een e-mail rond door de paddock van Bahrein met vermeende foto's over Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega. Er ontstond ook nog eens ruzie tussen Jos Verstappen en Horner, waarna de Nederlander tegenover de Daily Mail zei dat "er spanning heerst zolang [Horner] hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen". Vervolgens ontstonden er geruchten dat Max Verstappen naar Mercedes zou vertrekken na een gesprek tussen Toto Wolff, de teambaas van de Zilverpijlen, en Jos.

Niet het doel om Red Bull te verlaten

Max Verstappen kreeg van Sky Sports F1 eerder vandaag de vraag of hij vond dat zijn vader gelijk had. "Van mijn kant, ik focus me gewoon op het racen. Ik denk dat dat ook momenteel het belangrijkst is voor het team en dat is ook waarom we hier zijn en dat is onze prioriteit. Daar willen we ons op focussen en niet op die dingen die race na race gaande zijn, want dat is niet goed voor het team." Hij werd ook gevraagd of er een kans bestaat dat hij Red Bull zal verlaten voor 2025: "Het moet wel heel gek lopen, maar dat is dan ook voor niemand het doel." Daarna is de drievoudig wereldkampioen in gesprek gegaan met De Telegraaf en andere media in Djedda, waar hij veel duidelijker de kant van zijn vader kiest.

Contract tot en met 2028 uitzitten

"Mijn vader en ik zijn een team, samen met Raymond," vertelde Verstappen tegenover de Nederlandse krant. "Dat zal altijd zo blijven. Ik zie mijzelf niet actief zijn in de Formule 1 zonder hen aan mijn kant. Mijn vader en ik zijn heel close. We bellen elke dag. Hij is altijd heel uitgesproken geweest, ook toen ik nog in een kart reed. En hij is geen leugenaar, dat weet ik wel zeker. Dat is wat ik erover kan zeggen." Momenteel is het zijn plan om zijn contract voor tot en met 2028 uit te zitten bij Red Bull. "Als een zoon van mijn vader zou het raar zijn om aan een andere kant te staan, maar van mijn kant wil ik me gewoon alleen maar op de prestaties focussen. We hebben een geweldige auto en we kijken uit naar een geweldig jaar Het is altijd mijn intentie geweest om tot het einde van mijn contract bij Red Bull te blijven. Wat daarbij doorslaggevend is, zijn de prestaties van de auto. Vanaf 2026 is dat een vraagteken, omdat er dan weer een nieuw regelpakket komt. Maar ik weet ook wat dit team voor mijn carrière heeft betekend, dus natuurlijk is het de intentie om hier te blijven," aldus Verstappen geciteerd door het AD. Hij ziet momenteel geen reden om te vertrekken naar een ander team, zeker niet met de voorsprong die Red Bull op de concurrentie heeft.

