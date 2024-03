Red Bull Racing heeft voor nog slechts één coureur een contract voor het Formule 1-seizoen van 2025, maar of Max Verstappen blijft is nog onduidelijk. Sergio Pérez heeft überhaupt nog geen contract voor volgend jaar. Er heerst onzekerheid bij de Oostenrijkse renstal, maar teambaas Christian Horner geeft meer duidelijkheid.

Het rommelt al een poos bij Red Bull Racing sinds Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een maandlang onafhankelijk onderzoek wees Red Bull GmbH de klacht af, maar daarmee was de zaak niet afgesloten. In Bahrein ging een e-mail rond die anoniem werd verstuurd. Daarin stonden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de werkneemster. Wie achter het lek zat en of de foto's echt zijn, is niet bekend. Het resulteerde hoe dan ook in ruzie tussen Jos Verstappen en Horner.

Verstappen kan Mercedes-transfer mogelijk maken dankzij clausule

Na die ruzie ging de vader van Max in gesprek met Toto Wolff, waardoor geruchten ontstonden dat de drievoudig wereldkampioen mogelijk naar Mercedes zou vertrekken, waar een zitje vrijkomt dankzij de Ferrari-transfer van Lewis Hamilton voor 2025. Max Verstappen is daarbij loyaal aan zijn vader, manager Raymond Vermeulen en Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko, en volgens Jos "loopt het team gevaar uit elkaar te vallen" als Horner aanblijft als teambaas. Naar verluidt staat er ook een clausule in het contract van Verstappen dat hij mag beslissen om voor het einde van zijn contract in 2028 Red Bull te verlaten, als Marko vertrekt of als er een andere grote wijziging in het management is.

Aan Pérez om zitje te verliezen

Horner verwacht dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft. "Ik denk dat we een sterke relatie hebben met Max. Hij doet het geweldig. Zijn focus ligt heel erg op wat hij doet op het circuit en dat is ook waar onze focus ligt," aldus de teambaas tegenover de aanwezige media in Djedda. Voor Verstappen geldt wel de voorwaarde dat Marko niet vertrekt. De Nederlander liet weten dat "Helmut moet blijven. Zonder hem kan ik niet doorgaan".

Als Verstappen inderdaad ook volgend seizoen weer voor Red Bull uitkomt, dan moet er nog een teamgenoot voor hem gezocht worden. Horner gaf daar in Saoedi-Arabië meer duidelijkheid over. "We hebben een fenomenale auto. We hebben een zitje voor volgend jaar dat nog gevuld moet worden. Ik heb waarschijnlijk zestien coureurs die wanhopig staan te springen om in die auto te stappen volgend jaar. Maar Checo heeft daarin pole position. Het is zijn zitje om te verliezen."

