Volgens Sergio Pérez is de tijd dat de Formule 1 een Europese sport is echt ten einde, hij juicht de uitbreiding naar de rest van de wereld toe. Onder leiding van Liberty Media is duidelijk gemaakt dat ook de traditionele circuits niet altijd zeker zijn van hun plekje op de kalender en 'Checo' stelt dat dit een logisch vervolg is van de groei van de sport.

De afgelopen jaren heeft de koningsklasse een aantal stappen genomen die voorheen ondenkbaar waren. Zo was er ineens een discussie over het aanblijven van de Grand Prix van Monaco, toch wel één van de paradepaartjes van de koningsklasse. Ook het populaire Spa-Francorchamps moet knokken voor lijfsbehoud. Daarnaast is fenomeen sprintraces vanaf 2021 ook een feit en ook dat is niet iets wat we daarvoor hebben gezien.

Liberty Media vaart andere koers

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de groei van de Formule 1. Vanaf het moment dat Liberty Media het stokje van Bernie Ecclestone overnam, gingen sommige zaken heel anders. Zo was het in het tijdperk van Ecclestone uit den boze voor de teams om gebruik te maken van social media. Dat is sinds de Amerikanen aan het roer staan wel anders, daarnaast is met Netflix-serie 'Drive to Survive' een hele nieuwe doelgroep aangeboord.

'Checo' ziet het als een goede ontwikkeling

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië krijgt Pérez de vraag wat hij nu vindt van de ontwikkeling van de sport. "Ik denk dat het altijd leuk is om naar plaatsen te gaan waar de sport prioriteit heeft voor de mensen. We hebben door de jaren heen gezien dat het in dit gebied blijft groeien en we moeten niet vergeten dat Formule 1 uiteindelijk een wereldwijde sport is. We racen misschien in Saoedi-Arabië, maar veel mensen over de hele wereld kijken naar ons. Dus ik denk dat het goed is dat het zich uitbreidt vanuit Europa."

