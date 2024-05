Max Verstappen heeft zijn pole position van de sprintkwalificatie om weten te zetten in een overwinning in de F1 Sprint. De Red Bull Racing-coureur was oppermachtig in de korte zaterdagsrace op het Miami International Autodrome.

Charles Leclerc kwam vanaf de voorste rij goed weg bij de start, maar Verstappen wist de Ferrari nog net achter zich te houden. Uiteindelijk won hij met een voorsprong van 3.371 seconden. Via de boardradio klaagde hij nog wel dat de balans van de auto "afgrijselijk" was en dat hij "nul grip" had, net zoals in de kwalificatie. Achter Verstappen en Leclerc maakte Sergio Pérez het podium af, terwijl Daniel Ricciardo indruk maakte door Carlos Sainz te verslaan voor de vierde positie.

Niet perfect

"Mijn start was niet geweldig, dus toen moest ik hem een beetje squeezen," vertelde Verstappen over de start waarbij Leclerc eventjes kon kijken aan de binnenkant bij de Limburger. "Gelukkig liep alles goed af in de eerste bocht. Uiteraard hadden we daarna wel de Safety Car en konden we even tot rust komen. Daarna konden we langzaam maar zeker het gat vergroten, maar het was niet helemaal perfect. We hebben nog wat werk aan de winkel, maar gelukkig kunnen we met het nieuwe format wel wat aanpassingen maken."

Verbeterpunten

"Hopelijk kunnen we de auto wat verbeteren voor de kwalificatie en voor de race," vervolgde de kampioenschapsleider. "Een overwinning is altijd fijn en ik ben er ook blij mee. Maar er zijn dus wel verbeterpunten waar we naar kunnen kijken. In China voelde het heel goed aan, de auto was super om mee te rijden. Hier was het echter wat lastiger voor mij, dus er zijn vlakken waarop we nog kunnen verbeteren."

