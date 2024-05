Dr. Helmut Marko heeft de opmerking van McLaren-CEO Zak Brown ook meegekregen over een potentiële leegloop bij Red Bull Racing. De adviseur van het team stelt dat er niets aan de hand is, want al het belangrijke personeel heeft nog een lange verbintenis met Red Bull Racing.

Brown ziet Red Bull Racing als aangeschoten wild nu Newey vertrekt. Op de persconferentie voor teambazen stelde hij er wel meer mensen de uitgang zoeken bij Red Bull. "Ik denk dat de dingen die daar gebeuren nogal destabiliserend zijn. Het [vertrek van Newey, red.] is waarschijnlijk de eerste dominosteen die valt. Ik denk dat het niet de laatste zal zijn, gezien de cv's die rondvliegen", zo vertelt Brown. Toch loopt het volgens Marko niet zo vaart, die in gesprek met Motorsport.com zijn verhaal doet.

Artikel gaat verder onder video

Technisch team staat als een huis

Marko had Newey graag binnenboord gehouden, maar kan ook leven met een vertrek. "Ik ben wel verrast dat het zo snel is gebeurd. Het is natuurlijk een groot verlies omdat hij een geweldige persoonlijkheid is en de beste ontwerper met het meeste succes. Maar ik denk niet dat we zullen lijden omdat we een sterk technisch team hebben." Net als Max Verstappen vindt ook Marko dat er momenteel een prima team staat. "Onze technische afdeling is een goede mix van ervaren mensen als Pierre Waché en van jonger talent zoals Ben Waterhouse. Ik denk dat dit een goede combinatie is om de standaard hoog te houden."

Opmerking Brown

Wat betreft de opmerking van Brown is hij duidelijk. "Alle andere mensen hebben langlopende contracten. Zolang we Max een winnende auto kunnen bieden, denk ik dat ook hij blijft. Ik zie een domino-effect dus niet meteen gebeuren." Mercedes zit openlijk te flirten met Verstappen, maar Marko weet hoe hij de Nederlander bij het Oostenrijkse team kan houden. "En daarom moeten wij hem een winnende auto bieden."

Gerelateerd