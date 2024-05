Sergio Pérez en Red Bull Racing hebben een boete gekregen tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De Mexicaanse coureur overschreed namelijk de snelheidslimiet in de pitstraat.

De eerste sessie op de vrijdag bleek een uitdagende te zijn voor de teams, en dan vooral voor Red Bull. Charles Leclerc was het snelst met een rondetijd van 1:16.990, een tiende voor de Mercedes van George Russell en de andere Ferrari van Carlos Sainz. De bolides van de energiedrankfabrikant vonden we nog wel in de top vijf met Pérez voor Max Verstappen op een kwart seconde achterstand van Leclerc, maar een probleemloze sessie was het niet. De Nederlander moest maar liefst drie keer een kwalificatiesimulatie afhaken, eerst vanwege een tear-off die vast kwam te zitten in een luchtinlaat en daarna door twee foutjes vanwege onbalans in de RB20.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz begrijpt uitblijven straf Pérez niet: 'Maar ik krijg wel een tijdstraf van vijf seconden'

Boete

Waar Verstappen nog wel paarse sectoren kon klokken aan het begin en aan het einde van het circuit, was Pérez op één stukje van de baan in Imola na nergens het snelst, maar dat was nou net het stukje waar je niet het snelst wil zijn. 'Checo' ging namelijk te hard door de pitstraat. Hij heeft daardoor artikel 34.7 van het sportief reglement overtreden. De stewards meldden dat hij met een snelheid van 89,8 kilometer per uur door de pitstraat reed en dat is 9,8 km/h te hard. Het heeft Red Bull Racing een boete opgeleverd van €1000. De Oostenrijkse renstal zal dit waarschijnlijk niet in hun portemonnee voelen en de focus zal liggen op het oplossen van de balansproblemen bij Verstappen.

Gerelateerd