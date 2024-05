Technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, heeft de vrijdag in Imola ook bekeken en erkent dat het geen normale vrijdag voor het team was in Italië. Zo wisten beide Red Bull's tijdens de openingsessies niet in de top drie te eindigen.

Na het weekend in Miami keert de koningsklasse terug in Europa. Dat betekent ook dat verschillende teams updates hebben meegenomen. Hoewel de uitwerking ervan uitvoerig wordt getest in de windtunnel en in de simulatoren, is het toch nog altijd even afwachten hoe de nieuwe onderdelen gaan werken op het circuit. Ferrari lijkt op dit moment het sterkste pakket te hebben en daar kan Red Bull op de vrijdag nog niet aan tippen.

Zoeken naar juiste setup

Tegenover F1 TV erkent Waché de toch wel onverwachtse problemen bij Max Verstappen. "Ik denk dat hij duidelijk wat problemen heeft in bocht 11, 12 en 14. Daar kijken we naar", zo opent de technisch directeur. Er is op zaterdag nog één vrije training en dus zit het team momenteel druk te kijken naar de verzamelde gegevens. "Ik denk dat de jongens op dit moment naar de data kijken om te zien wat we aan de set-up kunnen doen om hem te helpen." Wel moet de Fransman erkennen dat hij een betere vrijdag had verwacht van zijn team. "Maar ik zal niet zeggen dat het een normale vrijdag voor hem is, maar het is een normale vrijdag als engineer, om te proberen de auto te verbeteren voor de volgende sessie."

Pérez ook niet tevreden

Ook bij Sergio Pérez verliep het niet van een leien dakje. "We hebben vannacht veel werk voor de boeg", opent 'Checo' bij Motorsport-Magazine. De Mexicaan wijst echter naar de natuurlijke factoren: "Het was op sommige punten moeilijk met de wind, die vrij sterk was. Maar we verwachten dat dit morgen een beetje zal veranderen. Het wordt dus interessant."

