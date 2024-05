Voor Max Verstappen was de vrijdag in Imola niet de beste vrijdag uit zijn carrière. De Nederlander moest tijdens de eerste vrije training genoegen nemen met de vijfde plek, terwijl hij in de tweede training niet verder kwam dan P7.

Veel teams zijn naar Imola afgereisd met updates, zo ook Red Bull Racing. Toch lijkt het goede gevoel en vooral de juiste afstelling nog te moeten worden gevonden. Na afloop van de tweede vrije training legt Verstappen bij F1TV uit dat het simpelweg niet zijn dag was. "Het was een moeilijke dag. Het was moeilijk om een goede balans te vinden en ik voelde me niet echt op mijn gemak in de auto. Hij bewoog veel en het was heel gemakkelijk om de auto kwijt te raken. Er zijn dus een paar dingen waar we naar moeten kijken, want vandaag was gewoon slecht."

Slechte dag in Imola

Op zaterdag is er nog één uur de tijd om de juiste afstelling te vinden, tijdens de derde en tevens laatste vrije training. "Er zijn zeker een paar dingen die we moeten verbeteren als we morgen competitief willen zijn. De anderen hebben een stap vooruit gezet en van onze kant was het gewoon een slechte dag." Teamgenoot Sergio Pérez ging het overigens niet veel beter af. De Mexicaan eindigde de eerste training nog één plekje voor Verstappen op P4, maar kwam tijdens VT2 niet verder dan P8.

A frustrated Fernando in the Friday evening rush hour 📻😩#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/iSHA9FT1uW — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

'Onnodig' ophouden

'Checo' moest zich na afloop samen met Leclerc melden voor het ophouden van elkaar. Beide mannen werden overigens vrijgesproken, want beide teams vonden het ophouden tijdens de vrije training toch minder belangrijk. Lewis Hamilton werd ook door diverse coureurs beschuldigd van onnodig ophouden. Fernando Alonso was tijdens de tweede training vrij vocaal over de actie van de Brit, maar ook Verstappen kwam de zevenvoudig kampioen tegen en was daar allerminst van gecharmeerd. "Het is niet de eerste keer. Je probeert er kalm onder te blijven, maar het gebeurde weer. Ik wil er niet te veel over praten, want dat is niet echt ons probleem. Vandaag zaten we er flink naast en dat moeten we oplossen."

