Nu bekend is dat Adrian Newey hoogstwaarschijnlijk slechts een pauze gaat nemen om vervolgens weer terug te keren in de Formule 1, wordt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gevraagd om zijn mening. Het mag geen geheim zijn dat de Scuderia met man en macht probeert de topontwerper aan zich te binden om op die manier een zogeheten 'dream team' samen te stellen.

Vasseur is sinds 2022 de nieuwe kapitein op het schip van Ferrari. De Fransman zet langzaam maar zeker het team naar zijn hand toe. Zo werd begin 2024 bekend dat Lewis Hamilton van Mercedes overkomt om in 2025 aan te sluiten. Ook werden Loïc Serra en Jérôme d'Ambrosio losgeweekt bij Mercedes. Toch lijkt de Scuderia nog niet te zijn uitgeshopt, want nu Newey beschikbaar lijkt, lijken daar de pijlen op te zijn gericht.

Geen commentaar

In gesprek met Motorsport.com wordt Vasseur de vraag gesteld of Ferrari een poging bij Newey gaat doen. "Adrian, hij heeft een megarecord. Hij is de meest succesvolle engineer in de paddock", zo prijst hij de ontwerper die nu nog in dienst is van Red Bull Racing. Op de vraag of Ferrari concrete interesse heeft, antwoordt de Fransman ontwijkend: "Ik heb geen verstand van statistieken, maar ik zou zeggen dat het waarschijnlijk zo is. Maar ik heb hier geen commentaar op."

Vertrouwen in huidig team

Newey zou echter aan het huidige concept weinig kunnen toevoegen, maar voor het nieuwe reglement dat in 2026 van start gaat, van grote meerwaarde kunnen zijn. De Brit heeft nu eenmaal veel kennis van het grondeffect en dat zou Ferrari op weg kunnen helpen. "We hebben het over de lange en de korte termijn, maar we zitten in de fase van het seizoen waarin de korte termijn cruciaal is. We zetten alles op alles. Ik heb vertrouwen in de jongens die we in het team hebben, maar de toekomst zal de toekomst zijn", aldus de teambaas van Ferrari.

