Red Bull Racing heeft in tijden niet zo'n uitdagende vrijdag meegemaakt als dit weekend voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Het baart Helmut Marko zorgen dat niet alleen Sergio Pérez het lastig heeft, maar ook Max Verstappen.

Charles Leclerc domineerde de vrijdag op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in de geüpgradede Ferrari SF-24. Hij klokte de snelste tijd in beide sessies en was de enige die in de 1:15's wist te duiken. Verstappen moest in de eerste trainingssessie maar liefst drie keer een kwalificatiesimulatie afhaken, eerst vanwege een tear-off van zijn vizier die in een luchtinlaat terecht was gekomen, en daarna vanwege uitstapjes in de Gresini-chicane en in Acque Minerali. Qua gevoel in de auto werd het in Vrije Training 2 niet veel beter voor de Limburger, en het gat naar de koplopers werd groter en hij bleef in de tijdenlijst steken op de zevende positie.

Slechte dag

Verstappen sprak zijn ongenoegen over de balans van de RB20 dan ook duidelijk uit via de boardradio. "Die bocht 11 is rampzalig, ik heb geen fucking grip daar. Ik kan daar niet laat remmen, omdat de auto dan eerst heel erg wil stuiteren met de vloer, en dan bij het insturen naar de apex heb ik geen fucking [grip] aan de voorkant." Tijdens de tweede trainingssessie waren er nog steeds klachten over de afstelling. "Mijn God... Ik weet het niet, man. Het is zo moeilijk allemaal. Dit keer krijgt de voorkant plotseling veel grip waardoor ik bijna spin." Naderhand vertelde hij tegenover F1 TV dat "de anderen een stap vooruit hebben gezet en van onze kant was het gewoon een slechte dag." De drievoudig wereldkampioen was verder ook nog boos op Lewis Hamilton die hem ophield. "Het is niet de eerste keer. Je probeert er kalm onder te blijven, maar het gebeurde weer."

Zorgen bij Marko

Marko maakt zich zorgen voor dit weekend. De hoofdadviseur van Red Bull verklaarde dat ze er in VT2 verder vanaf zaten dan in VT1 en dat de veranderingen in de afstelling van de auto daarom niet de juiste waren, maar dat Verstappen aan het begin van de tweede sessie wel positiever was, mede vanwege de banden. "Banden en setup gaan met elkaar hand in hand, en het was inderdaad slechter in VT1. Echter, we waren nu niet competitief op de long run. We staan momenteel niet waar we normaal staan. Beide coureurs hebben ongeveer dezelfde problemen, al hebben we het vechten met de achterkant [van de auto] vaker gehad. Wat mij zorgen baart, is dat Verstappen er problemen mee heeft. Dat betekent dat hij er geen controle over kan krijgen, en als Verstappen dat niet kan, dan is er iets goed mis." Het gat in de kwalificatiesimulaties zou niet zo groot zijn. "Maar de rest is wel degelijk alarmerend," zo sloot de Oostenrijker af bij Motorsport-Magazin.

