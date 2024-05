Het Formule 1-circus is gearriveerd in Italië voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Negen van de tien teams hebben upgrades meegenomen en vooral Red Bull, Ferrari, Mercedes en Aston Martin pakken flink uit.

Het circuit is Imola is dit weekend gastheer van de zevende ronde van het wereldkampioenschap van 2024. Het is haast traditie geworden dat teams grote upgradepakketten meenemen naar de eerste Europese race op de kalender. Niemand heeft meer onderdelen aangepast dan Aston Martin. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll neemt maar liefst negen upgrades mee. Ferrari lijkt echter het meest significante pakket te hebben meegenomen, aangezien de sidepods op de schop zijn gegaan. Red Bull en Mercedes hebben ook zeker niet stilgezeten. McLaren heeft slechts twee nieuwe onderdelen, die specifiek voor Imola zijn, meegenomen, maar Oscar Piastri had in Miami nog niet alle onderdelen van de MCL38 2.0. Die krijgt de Australiër vanaf dit weekend. Het enige team zonder upgrades is Red Bull-zusterteam VCARB.

Lijst van upgrades

Hieronder is de lijst te vinden met alle upgrades die zijn meegenomen naar Imola. GPFans-journalist Jan Bolscher is op het circuit aanwezig en kon een aantal bolides even onder de loep nemen.

Red Bull Racing

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Voorvleugel Downforce Endplates op andere positie

Nieuw ontwerp derde en vierde trede van vleugel en flapelementen Randen van de vloer Downforce Andere positie van opstaande randen Hoeken achterkant Koeling remmen

(specifiek voor Imola) Bodywork bij achterwielen aangepast Vloer Luchtstroom Lager oppervlak van de edge wing Neus Downforce Stroomlijnkap van de neus herzien voor nieuwe flapelementen

Ferrari

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Voorvleugel Luchtstroom Aangepaste flaps en positie van afsteller Achtervleugel Vermindering drag Volledig herzien voor betere efficiëntie Sidepods Luchtstroom Nieuwe P-vorm van inlaat, 'inverted lip' en inlaten bij de cockpit Engine cover Luchtstroom Minder groot en betere koelinguitgang Randen van de vloer Luchtstroom Aanpassingen aan achterkant voor samenwerking met sidepods Diffuser Downforce Volledig herzien voor samenwerking met andere upgrades Achterwielophanging Druk Nieuwe wishbone driehoek

McLaren

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Achtervleugel Drag (specifiek voor Imola) Montage die meer druk aankan Beam wing Drag (specifiek voor Imola) Montage die meer druk aankan

Mercedes

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Vloerbeschermer Luchtstroom Kleine aanpassing aan uitlijning Vloeroppervlak Downforce Meer volume voor lucht door vloertunnels Achtervleugel Drag (specifiek voor Imola) Details van de bovenste vleugel Beam wing Drag (specifiek voor Imola) Nieuw ontwerp van biplane Hoeken voorkant Koeling remmen

(specifiek voor Imola) Verbeterde interne luchtinlaten

Aston Martin

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Voorvleugel Downforce Andere vorm van centraal deel Neus Downforce Grotere punt voor samenwerking met update voorvleugel Vloeroppervlak Downforce Evolutie voor sterker groundeffect Vloerbeschermer Downforce Aangepaste vorm voor samenwerking met update vloeroppervlak Randen van de vloer Downforce Details van vleugeltjes op de rand Diffuser Downforce Aangepaste vorm voor samenwerking met de andere updates Engine cover Luchtstroom Kleiner gemaakt voor betere luchtstroom en meer koelingopties Achterwielophanging Druk Externe onderdelen herzien, maar structuur niet aangepast Hoeken achterkant Downforce Kleinere inlaten en verbeterde luchtuitlaten

Haas

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Voorvleugel Luchtstroom Endplates herzien voor minder luchtstoring over voorwielen Achterwielophanging Luchtstroom Wishbone herzien Hoeken achterkant Downforce Vleugeltjes lager gepositioneerd

Alpine

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Randen van de vloer Luchtstroom Aanpassing voor vloerstabiliteit voor achterwiel

Williams

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Vloeroppervlak Betrouwbaarheid Aanpassing om gewicht naar beneden te brengen

Kick Sauber

Onderdeel Reden voor upgrade Verschil met vorige versie Vloerbeschermer Luchtstroom Verlengd voor aerodynamische efficiënte

