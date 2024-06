Volgens Helmut Marko is er voorlopig nog geen nood aan de man met de huidige vorm van de RB20. In Canada wordt er nog rekening gehouden met de problemen die ook in Monaco aanwezig waren, maar als het team in Barcelona niet vooraan weet te staan, dan heeft het Oostenrijkse team echt een probleem.

Sinds Grand Prix van Miami is het winnen voor Max Verstappen geen vanzelfsprekendheid meer. De race door de Amerikaanse badplaats ging uiteindelijk naar Lando Norris en het raceweekend erop kwam de Brit slechts iets meer dan zeven tienden tekort voor de zege, die uiteindelijk wel naar Verstappen ging. In Monaco had het team van Red Bull Racing weinig in de melk te brokkelen. Verstappen kwalificeerde als zesde en kwam in diezelfde positie over de streep.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tactisch brein Red Bull Racing: 'Strategie wordt komende twee jaar belangrijker'

Problemen RB20

Het probleem van Red Bull Racing heeft voornamelijk te maken met de 'stijve' ophanging. Hierdoor is de RB20 een machtig wapen op permanente banen, maar op een ietwat hobbelige circuit komt de wagen niet tot nauwelijks uit de voeten. Het komt dan neer op de stuurmanskunsten en in gesprek met F1-insider hoopt Marko dan ook vooral op de 'Max-factor' tijdens de races waar de auto misschien minder sterk is.

OOK INTERESSANT: De Vries niet rouwig om vertrek uit F1: "Er is meer in de wereld"

Barcelona is vuurdoop

"Ik denk dat we nog steeds in het voordeel zijn op de traditionele circuits, in Barcelona moeten aan kop liggen, anders hebben we een probleem. Op de circuits waar we niet de meest competitieve zullen zijn, kunnen we rekenen op de Verstappen-factor, hij is in topvorm en maakt het verschil", zo legt de Oostenrijker uit.

Gerelateerd