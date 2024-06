Will Courtenay, één van de tactische mensen van Red Bull Racing legt in gesprek met Motorsport.com uit dat de strategie de komende seizoen een grotere rol gaat spelen binnen de sport. De concurrentie beginnen de snelheid van de RB20 te naderen en dus zullen races worden beslist door de tactiek.

Courtenay is samen met Stephen Knowles en Hannah Schmitz verantwoordelijk voor de plannetjes tijdens de race. Het tactische plan wordt volgens Courtenay opgesteld door het bestuderen van de races van voorgaande jaren, ook worden de recentelijke wedstrijden erbij gepakt. Daarbij worden er modellen gebruikt en die kunnen voorspellen wat er verwacht mag worden tijdens de komende Grand Prix. Die data wordt uiteindelijk gecombineerd met modellen en daar rolt dan weer een strategie uit.

Strategie wordt de sleutel

In 2024 is het derde jaar van het huidige reglement begonnen en Courtenay verwacht dat de strategie de komende jaren alleen maar doorslaggevender zal worden. "Ik denk dat de strategie de komende twee jaar een belangrijkere rol gaat spelen, nu de andere teams dichterbij aan het komen zijn qua performance. De strategie zal weer meer in het middelpunt komen te staan." De pitstops zijn daarbij ook een belangrijk element, maar dat heeft Red Bull voor elkaar. Het team pronkt vaak in de lijstjes op de bovenste plekken als het gaan om de snelheid van de bandenwissels.

Coureurs die meedenken

Toch staat of valt het tactische plan met de uitvoering en daar zijn capabele coureurs voor nodig. Verstappen laat zich in de voorbereiding op een race ook mengen over de strategie. "We denken natuurlijk overal tot in detail over na, maar het is goed dat hij het ook allemaal in zijn hoofd heeft. Mochten we namelijk van strategie willen veranderen of iets specifieks willen bereiken zoals een langere stint om iemand met een overcut voorbij te kunnen gaan, dan begrijpt Max meteen wat we voor elkaar proberen te krijgen." Ook moet het plan tijdens de race soms worden bijgesteld, door eventuele crashes of weersomstandigheden. "Doordat Max en ook 'Checo' altijd goed voor ogen hebben wat we als team proberen te doen, kunnen zij op een bepaalde manier met de auto gaan rijden waardoor er een grotere kans is dat ons plan ook lukt. ”Coureurs die in staat zijn om over dit soort dingen na te denken, maken ons leven een stuk gemakkelijker", aldus Courtenay.

