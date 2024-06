George Russell mag sinds 2022 Mercedes-coureur noemen en hoewel hij wellicht had gehoopt op een titelwinnende wagen, moet hij momenteel knokken in de top zes. De Brit ziet daarnaast Lewis Hamilton vertrekken aan het einde van 2024, maar stelt dat dit een goede ontwikkeling is en dat het team toe is aan een frisse start.

Mercedes had gehoopt op een betere start in 2024, dan dat het team nu meemaakt. Afgelopen jaar gooide de renstal het concept van de wagen om, maar het chassis was nog altijd gebaseerd op het zeropod-concept. Dat is in 2024 niet meer aan de orde, maar de races waarin de renstal kan knokken om de zeges, die zijn er nog niet. Toto Wolff stelde eerder al dat Mercedes wellicht het gat wel heeft verkleind, maar Ferrari en McLaren hebben dat ook gedaan. Voorlopig is het dus keihard werken voor het team uit Brackley, in de hoop een grotere slag te kunnen slaan dan de concurrenten.

Frisse start voor Mercedes

Na twaalf jaar Mercedes vertrekt de zevenvoudig kampioen aan het einde van 2024 en volgens Russell is dat misschien wel een goede zaak. "Het is een nieuwe start voor het team. Zoveel mensen hier hebben succes gedeeld met Lewis, maar verandering geeft vaak een nieuwe vonk voor iedereen", zo legt hij in gesprek met de Daily Mail uit. Dat geldt in zijn ogen overigens niet alleen voor Mercedes, ook voor Hamilton is een verandering van omgeving misschien wel goed, zo vermoedt Russell. "Dat geldt voor Lewis en dat geldt ook voor ons volgend jaar."

'Goed dat Lewis nu vertrekt'

Na de zinderende eindfinale in 2021, waarin Hamilton naast de wereldtitel greep, leek er al een afscheid van de Brit in de lucht te hangen. Dat Hamilton op dat moment nog bij Mercedes bleef, beschouwt Russell als iets positiefs. Toch komt er aan alle samenwerkingen een eind en Russell vindt dat het nu zijn tijd is. "Het is goed dat Lewis nu vertrekt - in plaats van in 2021, wanneer het moeilijk zou zijn geweest voor het hele team. Je moet je aanpassen en ontwikkelen, en we zitten in dat proces in het opbouwen vanaf de grond", aldus Russell.

