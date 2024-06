Het lijkt rondom Adrian Newey voorlopig niet rustig te worden. F1-insider heeft namelijk geleerd dat de ontwerper samen met manager Eddie Jordan volgende week wil gaan beginnen aan verkennende gesprekken.

Sinds bekend is geworden dat Newey Red Bull Racing gaat verlaten, is er een heleboel gespeculeerd over de toekomst van de Brit. Newey staat nu eenmaal bekend als één van de knappe koppen achter het succes van het Oostenrijkse team en de teams zouden dan ook in de rij staan voor hem. Mercedes zou een lucratief aanbod hebben gedaan en Ferrari lijkt al een tijdje te lonken naar de diensten van Newey. Ook Williams zou naar verluidt in beeld zijn.

Verkennende gesprekken

De Brit gaf vorige maand aan dat zijn loopbaan bij Red Bull Racing, na het afronden van het RB17 Hypercar-project er echt op zit. In de verklaring die volgde, was te lezen dat de Brit even toe was aan een pauze, maar de grote vraag is natuurlijk wat Newey in de toekomst wil gaan doen. Een pensioen behoort ook tot de mogelijkheid, maar steeds vaker lijkt een overstap naar een ander team ook een reële optie te gaan worden. Het medium wijst naar deadline voor Newey, die steeds dichterbij komt en benadrukt dat er snel een beslissing moet worden genomen. De aanbiedingen zouden dus op tafel liggen en Newey zal volgens F1-insider vanaf volgende week samen met manager Jordan de aanbiedingen doornemen, om vervolgens de knoop door te hakken.

Rol Eddie Jordan

Datzelfde medium geeft tegelijkertijd wat achtergrondinformatie over de gardening leave wat niet van toepassing is op Newey. Normaliter moet personeel dat van het ene team naar het andere team verkast, een zogeheten afkoelperiode ingaan. Dat ligt normaliter op één jaar, maar in het geval van Newey is dat niet aan de orde. "De voormalige teambaas uit Ierland speelt hierin een belangrijke rol. Newey vertrouwt op zijn analyses. Jordan adviseerde en vertegenwoordigde hem vakkundig tijdens de onderhandelingen om zijn contract bij Red Bull te beëindigen. Hij maakte het voor het meesterbrein uit Engeland mogelijk om begin 2025 zonder de gebruikelijke pauze bij een nieuw team te beginnen", zo valt te lezen.

