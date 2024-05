Hoewel deze week doorsijpelde dat de teams misschien toch minder hard zitten te springen om de diensten van Adrian Newey, veronderstelt Martin Brundle dat de ontwerper echt nog wel bij een ander Formule 1-team zal gaan aansluiten.

Het is al enige tijd bekend dat de wegen van Newey en Red Bull Racing gaan scheiden. De Brit is al niet meer actief voor het Formule 1-team van Christian Horner en zal na het afronden van het Hypercar-project (RB17) officieel de deur achter zich dichttrekken. Na het aankondigde afscheid kwamen er direct berichten over interesse in de diensten van de ontwerper. Niet gek, want Newey lijkt met zijn kennis en ervaring, maar ook zeker zijn CV een doelwit te zijn voor meerdere teams.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari en Mercedes niet langer geïnteresseerd in Newey, opties voor ontwerper raken op'

Interesse

Daar waar er daags na de aankondiging bleek dat diverse teams Newey wilden binnenhengelen, lijkt dat sentiment te zijn verdwenen. Zo zou Aston Martin een flinke som geld hebben aangeboden, Mercedes had Newey gepolst en Ferrari zou ook lonken naar de huidige werknemer van Red Bull Racing. Toch kwam Auto Motor und Sport dinsdag met een ander verhaal. Volgens het Duitse medium zou Mercedes de voorkeur geven aan James Allison om de 2026-auto te ontwerpen en Ferrari ziet de huidige opwaartse spiraal en zou van mening zijn dat het huidige team het ook prima af kan zonder Newey.

Newey is 'competitief dier'

Hoewel Newey in zijn aankondiging van zijn afscheid maar weinig losliet over zijn toekomst, stelt Brundle in de Beyond the Grid-podcast dat het komende reglement typisch iets voor Newey is om uit te vogelen. "Hij is een competitief dier. Ik denk dat hij zich een beetje gaat vervelen. De reglementen van 2026 zijn echt op het lijf van Newey geschreven." Volgens Brundle is het dan ook een vaststaand feit dat Newey zich weer zal aansluiten bij een Formule 1-team. "[Het is] gewoon de ervaring, de kennis en het gevoel voor wat je nodig hebt, dus het zou me verbazen als hij onderweg geen enkele band heeft met een Formule 1-team. Ik zou er eigenlijk versteld van staan." Ook Williams zou geïnteresseerd zijn in de terugkeer van de ontwerper.

Gerelateerd