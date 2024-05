Adrian Newey zal zijn taken als hoofdontwerper en chief technology officer neerleggen bij Red Bull Racing. Het is nog niet bekend waar zijn toekomst ligt. Verschillende bronnen melden nu dat Mercedes en Ferrari allebei niet langer geïnteresseerd zijn in de diensten van de 65-jarige Brit.

Newey kwam na Williams en McLaren, waar hij qua prestaties zeer succesvolle periodes meemaakte, maar qua politieke spelletjes zijn draai niet kon vinden, in 2006 bij Red Bull Racing terecht. In zijn twintig seizoenen bij de energiedrankfabrikant was hij medeverantwoordelijk voor de wereldkampioenschappen die Sebastian Vettel en Max Verstappen op hun naam hebben geschreven. De ontwerper kondigde eerder deze maand officieel zijn afscheid aan. Hij zou te vermoeid zijn om door te gaan bij de Oostenrijkse renstal, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt heeft de situatie rondom Christian Horner ook een rol gespeeld in zijn besluit om te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko eerlijk over oorzaak vertrek Newey: "Ik denk niet dat hij dan vertrokken was"

Wolff wacht niet op Newey

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Mercedes niet meer willen wachten op een mogelijke handtekening van Newey. De Duitse renstal wil James Allison aanhouden als technisch directeur en hij heeft de taak om een goede basis te leggen voor de auto van 2026. Naar verluidt wilde de Engelse engineer, die het gevoel zou hebben gehad te weinig hulp te krijgen op de technische afdeling, vrijwillig opstappen om ruimte te maken voor Newey, maar Mercedes zou dit plan hebben geweigerd. Allison zal vanaf oktober assistentie krijgen van Simone Resta. De twee werkten een decennium geleden nog samen bij Ferrari, maar Resta zal over een paar maanden bij de Zilverpijlen aan de slag gaan als de Strategic Development Director. Teambaas Toto Wolff wil naar verluidt alleen een volledig geïntegreerd technisch team hebben in plaats van Newey aannemen, aangezien hij bij Mercedes alleen als part-time adviseur wilde werken zonder technische verantwoordelijkheden of de verplichting om naar de fabriek te komen.

OOK INTERESSANT: Waché gaat in op vertrek Newey: "Ben hier niet om hem te vervangen"

Ferrari jaagt ook niet meer op Newey

Ondertussen meldt Auto, Motor und Sport dat Newey niet van plan is om met pensioen te gaan, maar dat zijn opties bij topteams langzamerhand wel opraken. Volgens het Duitse platform is het namelijk niet alleen Mercedes, maar ook Ferrari dat Newey geen contract meer zou willen aanbieden. De Scuderia heeft dit seizoen duidelijk stappen richting Red Bull gezet en lijkt het vertrouwen te hebben die vooruitgang voort te kunnen zetten zonder iemand als Newey.

Williams is naar verluidt nog wel in de race om de ontwerper binnen te slepen, terwijl McLaren, ondanks de uitspraken van CEO Zak Brown dat hij gelooft in het technische team dat hij momenteel heeft, ook contact zou hebben gezocht met Newey. Het derde team waar de Brit nog zou kunnen landen is Aston Martin. Volgens Auto, Motor und Sport raakt het geduld van teameigenaar Lawrence Stroll op, vanwege het feit dat de upgrades voor de AMR24-bolide niks lijken op te leveren, en de Canadees zou iemand als Newey willen hebben om weer terug op het podium te komen.

Gerelateerd