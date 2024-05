Ontwerper Adrian Newey zal eind 2024 definitief vertrekken, Christian Horner heeft een onderzoek na beschuldigingen achter de rug en Helmut Marko was bijna bij Red Bull Racing vertrokken. Volgens Marko waren veel van deze gebeurtenissen niet gebeurd als Dietrich Mateschitz eind 2022 niet was overleden.

Er zou achter de schermen al sinds eind 2022 een machtsstrijd gaande zijn binnen Red Bull Racing, iets wat volgens de geruchten begon door het overlijden van mede-eigenaar en oprichter Mateschitz. In gesprek met Motorsport.com zegt Marko dat de kans vrij klein was geweest dat Newey was vertrokken als Mateschitz niet overleden was eind 2022 en nu nog steeds onderdeel van het team en de besluitvorming was geweest. "Ik denk het niet", is het duidelijke antwoord op de vraag. Marko moet ook toegeven dat Milton Keynes niet meer hetzelfde is sinds Mateschitz overleden is en de sfeer anders is geworden binnen het team en de fabriek. "Ja."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko bevestigt: Vettel heeft aangeklopt bij Red Bull Racing voor rentree

Marko gooit ondanks onrust Horner niet voor de bus

Sinds begin dit jaar is er veel gedoe rondom teambaas Horner, die een paar maanden geleden te maken kreeg met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull deed onderzoek naar het gedrag van Horner, maar kon geen bewijs vinden. Daardoor mocht Horner aanblijven als teambaas en werd de klacht van de medewerkster teniet gedaan door het team. Marko wil echter niet zeggen dat de sfeer binnen het team ook deels anders is geworden door dit onderzoek rondom Horner. "Er zijn andere factoren die daar invloed op hebben. We missen een enorm charismatische leider [Mateschitz]. Dat zou in andere bedrijven ook wat veranderen."

OOK INTERESSANT: Verstappen, Russell en geërgerde Norris op het matje geroepen bij stewards: "Allemaal idioten"

Was huidige management nog actief geweest onder Mateschitz?

Mateschitz was een belangrijk onderdeel in de besluitvorming rondom de leidinggevende rollen binnen het F1-team en had tevens de helft van de aandelen in handen. Daardoor had hij veel invloed. Marko weet niet of het huidige management van het F1-team, na alles wat er sinds het overlijden van Mateschitz achter de schermen is gebeurd, nog was blijven zitten als Mateschitz nog eigenaar was geweest. "Daar kan ik geen ja of nee op zeggen."

Gerelateerd