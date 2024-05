Drie coureurs moeten zich na de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco melden bij de FIA. Max Verstappen, George Russell en Lando Norris worden onderzocht door de stewards.

Charles Leclerc lijkt tot dusver the man to beat op het stratencircuit in Monte Carlo. De lokale held was op de vrijdag al het snelst en klokte ook in Vrije Training 3 de beste rondetijd met een 1:11.369. Verstappen begint het gat naar de Ferrari langzaamaan te dichten, maar de Red Bull RB20 blijft het lastig hebben in de tweede sector. De Limburger stond uiteindelijk net geen twee tienden van een seconde boven de tijd van Leclerc. Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Sergio Pérez, die overigens al helemaal niet tevreden was over de wegligging van zijn Red Bull, vonden we ook nog in de top vijf.

Russell blokkeert Norris, Verstappen onnodig langzaam

De derde vrije training begon erg rustig, maar in de tweede helft van de sessie bleek verkeer weer een probleem te zijn. Norris was bezig met een snel rondje, toen hij uit de tunnel kwam en plotseling Russell tegenkwam die in het midden van de baan reed. De McLaren-coureur remde af en maakte een beweging naar links om aan zijn landgenoot te laten zien dat hij het niet kon waarderen. "Fucking idioten, deze mensen! Allemaal. Oké, niet allemaal, maar sommigen wel," zei Norris via de boardradio. Engineer Will Joseph reageerde: "Ik zal je niet vragen om op te noemen wie wel en wie niet idioten zijn".

Verstappen werd tijdens een snel rondje bij La Rascasse opgehouden door een treintje auto's. Hij remde vervolgens af bij het opkomen van het rechte stuk, zodat degenen die hem hadden opgehouden, ook geen snel rondje konden doen.

Russell en Norris zitten sinds 13:50 uur bij de stewards en Verstappen zal zich om 14:15 uur moeten melden. Russell en Verstappen hebben allebei mogelijk artikel 33.4 van het sportief reglement overtreden waarin staat dat je niet onnodig langzaam mag rijden.

