De FIA is met strengere regels gekomen voor de F1 Grand Prix van Monaco. Niels Wittich, de wedstrijdleider van de Formule 1, heeft deze speciaal voor de krappe pitstraat in Monte Carlo geïntroduceerd.

Het stratencircuit in het prinsdom is met zijn 3,337 kilometer de kortste baan op de kalender. Het is ook een baan waar het niet altijd even makkelijk is om iemand in een trainingssessie of een kwalificatie er voorbij te laten. De stewards proberen nu al zo'n twee jaar ervoor te zorgen dat coureurs niet te langzaam het circuit rondgaan om te proberen een gaatje te zoeken, aangezien de snelheidsverschillen onveilige situaties kunnen creëren, door een minimale rondetijd te implementeren tussen de twee safety car-lijnen. Die regel heeft echter het neveneffect dat je positie op de baan belangrijker dan ooit is. Je wilt als coureur natuurlijk niet achteraan de rij staan, wanneer iedereen wacht totdat het licht aan het einde van de pitstraat op groen springt, omdat je dan het risico loopt dat je geen tijd meer hebt om een rondje te doen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull introduceert nieuwe achtervleugel en meer in Monaco: alle upgrades op een rijtje

FIA grijpt in

Omdat coureurs niet achteraan de rij willen staan, wordt er nog wel eens voorgedrongen of naast elkaar gereden - het leidt tot unsafe releases. Aangezien de pitstraat in Monaco zo krap is, wil de FIA onveilige situaties hier voorkomen en introduceert het strengere richtlijnen. Wittich heeft in de notities voor het evenement laten weten dat "een auto wordt beschouwd als in de fast lane staan, wanneer een band over de doorgetrokken [gele] streep is die de inner lane [waar de pitstops plaatsvinden] en de fast lane scheidt." De internationale autosportbond zag het te vaak gebeuren dat coureurs uit hun pitbox reden en stil kwamen te staan op de fast lane om een plekje in de rij te claimen. "Dus na de start of herstart van een vrije training of kwalificatie, als er een fatsoenlijk gat in de rij van auto's in de fast lane is, dan mag een coureur ertussen komen, maar alleen als dat veilig kan en zonder het onnodig ophouden van auto's die al in de fast lane staan."

Het overschrijden van deze strengere regels kan worden beschouwd als een unsafe release. Dit kan een reprimande tot gevolg hebben, maar ook een boete of zelfs een tijd- of gridstraf.

Gerelateerd