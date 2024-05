Dit weekend wordt de F1 Grand Prix van Monaco gehouden en alle tien teams hebben upgrades meegenomen. Het gaat vooral om onderdelen die specifiek voor het stratencircuit in Monte Carlo zijn.

De Grand Prix van Monaco is vaak niet een wedstrijd waar teams enorme upgradepakketten mee naartoe nemen. Op deze baan valt er eigenlijk weinig te leren wat je op andere circuits weer kan toepassen. Een uitzondering was Mercedes dat vorig jaar zo snel mogelijk van het zero-sidepodconcept af wilde en in Monte Carlo kwam aanzetten met een 2.0-versie van de W14. Geen enkele renstal zit zonder upgrades dit weekend. Veel achtervleugels zijn verbeterd, speciaal voor Monaco waar downforce alles is en topsnelheid nauwelijks iets betekent.

Red Bull

Red Bull Racing heeft een nieuwe achtervleugel en een nieuwe beam wing ontwikkeld voor Monaco om zoveel mogelijk downforce te genereren, zoals hieronder te zien is op de foto's van GPFans-journalist Jan Bolscher. Ook heeft de energydrankfabrikant de luchtinlaten bij de remmen vergroot. Vanwege de relatief lage snelheden komt er minder lucht de auto binnen en minder lucht betekent minder koeling, en dus moeten de inlaten vergroot worden. Ook de wishbones aan de voorkant zijn onder handen genomen om de krappe haarspeldbocht goed te kunnen nemen.

Andere teams

Ferrari heeft alleen maar een nieuwe achtervleugel bij zich. McLaren en Aston Martin hebben naast een nieuwe achtervleugel ook een speciale beam wing voor Monaco meegenomen. Mercedes heeft iets meer werk verricht voor de race in Monte Carlo. De Zilverpijlen beschikken niet alleen over een nieuwe achtervleugel, maar ook een nieuwe voorvleugel. Daarnaast is de vloer aangepakt voor een betere luchtstroom. VCARB, Haas, Williams en Kick Sauber zijn ook aan de slag geweest met de achtervleugel, de beam wing en de remkoeling. VCARB, Haas en Kick Sauber hebben ook de voorwielophangingen verbeterd. Alpine heeft naast de achtervleugel en beam wing voor de high-downforceconfiguratie voor Monaco ook een nieuwe voorvleugel meegenomen, en tevens de voorwielophanging aangepast speciaal voor de haarspeldbocht. De halo van de Franse bolide is ook nog op de schop gegaan om de luchtstroom te verbeteren.

