De F1 Grand Prix van Monaco wordt aankomend verreden en, vanwege de krappe straten van Monte Carlo, is inhalen daar erg lastig. Dat maakt de kwalificatiesessie van aankomende zaterdag belangrijker dan ooit. Max Verstappen en collega's hopen dat de FIA ingrijpt als coureurs expres een gele of rode vlag veroorzaken.

Het lijkt de laatste tijd steeds vaker voor te komen in Monaco dat degene die de beste rondetijd in handen heeft in de slotfase van Q3 een fout maakt en daardoor andere coureurs geen kans geeft om hun tijd te verbeteren. Het begon met Michael Schumacher in 2006 die expres wijdging bij de Rascasse en gele vlaggen veroorzaakte, waardoor Fernando Alonso zijn snellere rondje niet kon afmaken. Schumacher werd gediskwalificeerd en naar de laatste plek op de grid verwezen. Nico Rosberg ging in 2014 wijd bij Mirabeau, waardoor Lewis Hamilton zijn tijd niet kon verbeteren, maar de stewards konden niet met zekerheid concluderen dat er opzet in het spel was. Charles Leclerc crashte in 2021 terwijl hij de pole in handen had, en in 2022 spinde Sergio Pérez voordat hij werd geraakt door Carlos Sainz. Later dat seizoen kwamen er berichten naar buiten dat de Mexicaan mogelijk expres een fout had gemaakt om zijn Red Bull-ploegmaat niet de pole te geven. Het leidde tot boosheid bij Verstappen die Pérez er in Brazilië niet langs liet om hem te helpen in de strijd om de tweede plaats in de eindstand.

FIA moet het onderzoeken

"Als ik het goed heb, kijkt de FIA er al naar," begon Esteban Ocon tijdens de persconferenties in Monaco waar GPFans ook dit weekend weer aanwezig is. "Volgens mij is er onlangs nog over gediscussieerd in een aantal drivers' meetings, dat een situatie waarin een coureur een rode vlag veroorzaakt onderzocht zou worden. Ik denk dat het wel verstandig is om te doen, aangezien we in het verleden coureurs hebben gezien die problemen veroorzaken waardoor anderen geen rondje kunnen doen. Ja, dat is iets wat de FIA moet onderzoeken, vind ik." George Russell sluit zich bij de Alpine-coureur aan: "Uiteraard worden ronden constant verwijderd in de kwalificatie vanwege track limits. Ik vind ook dat als je een gele of rode vlag veroorzaakt, dat dan je beste rondetijd verwijderd moet worden. Meer heb ik er niet over te zeggen." Verstappen is het ermee eens: "Ik vind dat wel een goed idee."

FIA niet helemaal overtuigd

Ook buiten de persconferenties in de mediapen wordt het aangekaart. "Er zijn een aantal zeer duidelijke situaties geweest op stratencircuits waar, tussen ons coureurs, we mensen hebben gezien die expres rode vlaggen veroorzaakten," vertelde Sainz. "De FIA is misschien niet helemaal overtuigd dat het expres was, maar als coureurs weten we wat expres en wat niet expres gebeurt. Het zal dus interessant zijn om te zien voor welke aanpak ze kiezen dit weekend. Het is altijd een onderwerp van gesprek in Monaco." De Ferrari-coureur hoopt dat er geen onnodige risico's worden genomen tijdens de kwalificatie.

