De Formule 1 is neergestreken in Monaco, waar aanstaande zondag de krappe straten van het prinsdom het decor vormen voor de achtste race van het wereldkampioenschap. Een goede graadmeter voor Red Bull Racing, aldus Max Verstappen. De achilleshiel van de in 2023 oppermachtige renstal, waren immers de stratencircuits.

Red Bull Racing was afgelopen seizoen een klasse apart in de Formule 1. De renstal uit Milton Keynes won maar liefst 21 van de 22 races, waarbij het negentien keer Max Verstappen was die als eerste over de streep kwam. Alleen in Singapore ging het mis. Op de straten van Marina Bay sloeg Red Bull Racing de plank mis met de afstellingen, maar het mislopen van de overwinning daar kwam niet als een grote verrassing. Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat de zeer dominante auto van Red Bull Racing een duidelijke zwakke plek had: stratencircuits.

Monaco eerste echte test voor Red Bull Racing

Het raceweekend in Monaco is dus een goede graadmeter voor Red Bull Racing om te kijken of die problemen van afgelopen jaar verholpen zijn. In gesprek met onder andere GPFans vertelt Verstappen: "Het is de eerste echte test om te zien of we het dit jaar beter voor elkaar hebben dan afgelopen seizoen op dit soort circuits. De grip is wat beter, maar kerbs en hobbels zijn nog een vraagteken", klinkt het. Op de vraag in hoeverre Red Bull Racing een tweede auto in de kop van het veld nodig heeft als McLaren en Ferrari dichterbij komen, waarmee wordt gedoeld op teammaat Sergio Pérez, antwoordt de Limburger: "Als je snel genoeg bent, moet dat geen probleem zijn. Uiteindelijk moet je altijd van jezelf uitgaan, dus ik ben er niet zo mee bezig dat je potentieel twee auto's nodig hebt om te winnen. Voor het teamkampioenschap natuurlijk wel."

Startpositie van groot belang

Inhalen op het circuit van Monaco is buiten de pitstraat om een vrijwel onmogelijke opgave. Een goede startpositie is daarom allesbepalend. "Je weet natuurlijk dat de zaterdag hier heel belangrijk is", vervolgt Verstappen. "Van alle circuits is dit... De zaterdag is 99 procent. Op zondag kunnen er natuurlijk ook dingen fout gaan. De laatste paar jaren heeft niet altijd degene die op pole startte gewonnen. Mede door het weer, maar het kan voorkomen dat er iets fout gaat. Maar de kwalificatie is hier ontzettend belangrijk."

Ferrari sterk in Monaco

Waar het team van McLaren de afgelopen races een serieuze uitdaging voor Red Bull Racing wist te vormen, is het in Monaco doorgaans Ferrari dat zeer sterk voor de dag komt. Verstappen weet waardoor dat komt: "Ze zijn heel goed op kerbs en hobbels. Je ziet die auto heel mooi bewegen zonder dat die uitbreekt of grip verliest. Daar zijn ze de laatste paar jaren al heel sterk is geweest. Op sommige circuits maakt dat natuurlijk meer uit dan op andere. Hier is het denk ik wel een voordeel. McLaren is moeilijk om te zeggen. Zij zien er soms ook goed uit op de hobbels, maar ik denk dat zij op dit moment vooral gewoon een hele sterke auto hebben."

