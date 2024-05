Volgens dr. Helmut Marko heeft viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel meerdere keren op de deur van Red Bull Racing geklopt voor een rentree in de Formule 1. De adviseur van team stelt echter dat 'Seb' een moeilijke tweede leven in de sport zou krijgen naast Max Verstappen.

Vettel nam aan het einde van 2022 afscheid van de koningsklasse. De viervoudig kampioen wilde, naar eigen zeggen, meer tijd spenderen met zijn familie. Daarnaast heeft Vettel nog altijd een groene missie en dat strookte ook niet meer met zijn activiteiten in de Formule 1. Desalniettemin is de Duitser veelvuldig te zien tijdens Grand-prix-weekenden, zoals bijvoorbeeld in Imola, toen er een eerbetoon aan Ayrton Senna was georganiseerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van Der Grint wijst naar RB20 in Monaco: "Die auto wil gewoon niet"

'WEC past beter bij levenstijl Vettel'

Marko legt in gesprek met Formel1 uit dat hij niet gelooft in een terugkeer van 'Seb' en hij vermoedt dat de viervoudig kampioen zich gaat toeleggen op een avontuur in het langeafstandsracen. Daarnaast vindt de 81-jarige adviseur die competitie ook beter bij de levensfase van de Duitser passen, dan een Formule 1-kalender met daarop 24 races.

OOK INTERESSANT: Wolff gaat in op afscheid Hamilton: "Hij zei dat hij zou blijven"

F1-rentree in ieder geval niet bij Red Bull

Desalniettemin zou Vettel volgens Motorsport-Total.com tegen verschillende teams hebben verklaard dat hij interesse heeft in een terugkeer in de sport. Daarbij heeft hij ook aangeklopt bij Red Bull Racing, zo bevestigt Marko. "Hij heeft het ons ook steeds opnieuw gevraagd. Maar naast Verstappen denk ik niet dat dat een prettige tijd voor hem zou zijn", zo verklapt Marko dat hij de voormalig Red Bull-coureur heeft afgewezen voor een terugkeer.