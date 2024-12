Max Verstappen heeft vaak contact met een andere bekende viervoudig wereldkampioen. In het programma Sport und Talk aus dem Hangar-7 gaat hij kort in op zijn relatie met Sebastian Vettel en blikt hij tevens vooruit op het Formule 1-seizoen van 2025.

Vettel was tegelijkertijd een reservecoureur van BMW Sauber en een juniorrijder van Red Bull, voordat hij in 2007 zijn debuut mocht maken in de koningsklasse. BMW Sauber-coureur Robert Kubica had een mega-klapper meegemaakt in Canada en was niet fit genoeg voor de race in Indianapolis. Later dat seizoen viel Vettel in bij Toro Rosso, nadat Scott Speed was ontslagen. De Heppenheimer won voor het Red Bull-zusterteam meteen zijn eerste Grand Prix op Monza in 2008. Daarmee verdiende hij de promotie richting het hoofdteam. Daar ging hij de strijd aan tegen Ferrari en McLaren met onder andere Fernando Alonso en Lewis Hamilton, respectievelijk. Iedereen moest zijn meerdere erkennen in Vettel die vier jaar op rij het kampioenschap won.

Niet de favoriet

Verstappen mag zich na 2024 ook een viervoudig F1-titelwinnaar noemen. De Limburger moest het eveneens opnemen tegen McLaren en Ferrari, ditmaal met Lando Norris en Charles Leclerc, respectievelijk. "We appen elkaar na bijna elke race. Sebastian is superaardig, ik mag hem heel erg", vertelde hij bij het programma op Servus TV, voordat hij inging op wat hij van 2025 verwacht. "We zullen volgend jaar niet de favoriet zijn, maar dat is prima. We hadden problemen en nu moeten we stappen gaan nemen om dingen te veranderen. In de laatste 12 of 13 races waren we niet het snelst. We moeten ten eerste een boel aanpassen, maar misschien is juist goed om een keer niet de favoriet te zijn."

Vettel in India na het winnen van zijn vierde wereldkampioenschap

