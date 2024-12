Lewis Hamilton heeft met een glimlach teruggeblikt op zijn strijd met Sebastian Vettel. De Brit die nu zelf ook de overstap gaat maken naar Ferrari, zegt dat Vettel de beste wereldkampioen is waartegen hij ooit heeft gevochten in de Formule 1.

Vettel sleepte vier achtereenvolgende titels binnen met Red Bull Racing van 2010 tot en met 2013 en versloeg onder andere Hamilton die eerst bij McLaren zat en daarna verhuisde naar Mercedes. De man uit Heppenheim zag al gauw in dat hij niks kon met de Renault-krachtbron achter de Red Bull en tekende voor 2015 bij Ferrari. Jaar na jaar moest Vettel, nu in het rood van de Scuderia, zijn meerdere erkennen in Hamilton. In 2017 en 2018 kwam de Duitser nog dichtbij, maar opnieuw was het Hamilton die er steeds met de wereldbeker vandoor ging. Vettel bracht zijn laatste twee seizoenen door in het middenveld met Aston Martin en het was Max Verstappen die de nieuwe rivaal werd van Hamilton en diens kampioenschapsreeks doorbrak in 2021. Verstappen is echter niet de coureur die Hamilton heeft uitgekozen als de beste wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Porsche gaat mogelijk Vettel inzetten voor extra auto in 24H Le Mans: "Ik sluit het niet uit"

Gepassioneerd en empathisch

"Sebastian is de beste wereldkampioen die ik ooit heb ontmoet", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen bij een Petronas-evenement, geciteerd door Formel1.de. "Hij is meer dan een coureur. Hij is iemand die heel gepassioneerd en empathisch is en geeft om anderen. Ik heb veel beroemdheden en mensen ontmoet die niet hun tijd aan anderen besteden." Vettel doet dat volgens hem wel. Hij houdt zich momenteel veel bezig met onder andere het milieu door middel van opruimacties en de ontwikkeling van synthetische brandstoffen voor zijn privé-Formule 1-auto's.

"Om eerlijk te zijn is het dan minder belangrijk hoe goed hij als coureur was, al was hij natuurlijk ontzettend snel", vervolgde Hamilton die vooral graag terugdenkt aan 2017 en 2018. "We hebben zoveel goede races gehad samen, maar persoonlijk waren de beste races met hem."

Gerelateerd