Angela Cullen is dit seizoen weer volop van de partij in de Formule 1 en de Nieuw-Zeelandse fysiotherapeut was dit weekend ook aanwezig in Djedda voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Daar ging ze onder meer op de foto met een recente racewinnares.

Na een afwezigheid van twee volledige seizoenen is Angela Cullen weer teruggekeerd aan de zijde van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari. Door de jaren heen in haar vorige stint met Hamilton groeide ze uit tot een populair figuur in de paddock. Begin dit jaar begonnen er ineens weer dingen te spelen wat betreft een mogelijke terugkeer in de Formule 1. De blondine voedde de geruchten met een cryptische post op Instagram en even later gooide ze haar kanaal zelfs op zwart, waardoor de geruchtenmolen nog verder begon te draaien.

Andere klassen

Die geruchten werden vervolgens bevestigd: Cullen is namelijk in begin dit jaar dienst getreden bij het Project 44-bedrijf van Hamilton zelf. Ze gaat in de rol als teamfysio ondersteuning bieden aan Hamilton bij zijn tijd bij Ferrari en tijdens andere projecten. De populaire blondine is dus vanaf dit seizoen weer te bewonderen in de Formule 1, al weten we inmiddels ook dat ze graag andere raceklassen volgt, zeker naar haar stint in de IndyCar, waar ze samenwerkte met landgenoot Marcus Armstrong.

Cullen en Chadwick

In Djedda was Cullen vanzelfsprekend weer aanwezig en aldaar had ze ook even de tijd om een foto te maken met recente European Le Mans-racewinnares Jamie Chadwick. Zij schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouwelijke coureur een raceoverwinning te behalen in de LMP2-klasse van de European Le Mans Series. Ze won de eerste race van het seizoen 2025 tijdens de 4 uur van Barcelona. De Britse coureur, die samen met Daniel Juncadella en Mathys Jaubert in Barcelona won, keerde dit seizoen voor het eerst terug naar de Formule 1-paddock in Djedda, waar ze als commentator de hoofdrol speelde in de verslaggeving van Sky F1. Daar ging ze dus samen met Cullen onder meer op de foto.

