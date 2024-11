Sebastian Vettel maakt kans op een zitje bij Porsche voor de 24 Uur van Le Mans volgend jaar. Penske Motorsport komt een coureur tekort en de viervoudig F1-kampioen, die onder andere voor Red Bull, Ferrari en Aston Martin uitkwam, zou opgeroepen kunnen worden om deze te vullen.

Afgelopen maart was Vettel, die na het Formule 1-seizoen van 2022 uit de koningsklasse van de autosport stapte, te vinden bij Porsche Penske Motorsport in Mannheim voor het passen van een stoeltje en een intensieve simulatorsessie om gewend te raken aan de 963-bolide waarmee de Duitse grootmacht racet in onder andere de 24 Uur van Le Mans, wat deel uitmaakt van het FIA World Endurance Championship. Een paar dagen later kroop hij achter het stuur van de echte auto voor een testritje bij het Weissach Development Centre. Daarna was het voor Vettel tijd voor de real deal. In de Porsche 963 legde hij 118 ronden af op het MotorLand Aragón in Spanje. Het was zijn eerste keer in een hybride prototype en hij verslond direct maar liefst 581 kilometer, de afstand van bijna twee Grands Prix.

Gesprekken tussen Vettel en Porsche

Porsche Penske Motorsport komt ook uit in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Noord-Amerika. Ze wonnen dit jaar het rijderskampioenschap met Dane Cameron en Felipe Nasr evenals het constructeurskampioenschap. Naast hun twee 'normale' WEC-auto's hebben ze op deze manier een derde inschrijving voor Le Mans verdiend in 2025. Ze komen echter één coureur tekort.

"Er staat nog niks vast. Het is nog niet besloten, maar natuurlijk zit het wel in ons achterhoofd", begon Urs Kuratle, de directeur van het Porsche LMDh-fabrieksprogramma, tegenover Sportscar365. Gevraagd naar Vettel, antwoordde hij: "Ik sluit het niet uit. Sebastian en Porsche AG hebben een prima relatie. Er wordt met elkaar gesproken. Ik kan het momenteel niet uitsluiten, maar het staat ook niet vast."

