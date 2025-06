Le Mans-coureur gaat door het lint na crash en probeert rivaal te meppen

De zaterdag voor de 24 Uur van Le Mans begon met een aantal supportraces. Gino Forgione ging compleet door het lint, toen een andere Ferrari-coureur een crash bij de start had veroorzaakt. Hij begon op de auto van Josep Mayola Comadira en moest door de marshals bedaard worden.

Naast het FIA World Endurance Championship is de Michelin Le Mans Cup ook op het Circuit de la Sarthe. Het bestaat uit twee sprintraces van ieder een uur met LMP3- en GT3-bolides, onder de naam Road to Le Mans. Adrien Closmenil en Theodor Jensen wonnen Race 1 op de donderdag voor CLX Motorsport na een inhaalactie van de eerstgenoemde op R-ace GP-coureur Hadrien David. De eerste wedstrijd verliep relatief rustig, maar datzelfde kon niet gezegd worden over de tweede wedstrijd.

Forgione witheet na crash

Race 2 werd op deze zaterdagochtend verreden. Sebastian Gravlund spinde in de eerste bocht na een zet van Louis Rousset en er ontstond chaos, omdat bijna zestig auto's Gravlund moesten proberen te ontwijken. Achterin het veld in de GT3-klasse ging het goed fout. Mayola Comadira van Biogas Motorsport knalde achterop de AF Corse-Ferrari van Forgione in de Dunlop-chicane en de eerstgenoemde sloeg zelfs bijna over de kop. Forgione stapte witheet uit, rende richting de Spanjaard en begon in te hameren op zijn auto. De marshals probeerden hem te kalmeren en hem veilig aan de andere kant van de muur te krijgen

Bekijk de beelden van het gevecht hier.

Lena Bühler werd de eerste vrouwelijke coureur om een algemene zege te pakken in de Michelin Le Mans Cup door samen met Matteo Quintarelli Race 2 te winnen voor 23Events Racing. Ze overleefden meerdere safety car-herstarts en hielden David en Hugo Schwarze nog net achter zich.

