24 uur van Le Mans: wanneer, waar te zien en welke Nederlanders doen mee?

De historische 24 uur van Le Mans staat dit weekend in Frankrijk op het programma. Acht Nederlanders zullen weer meedoen in een poging om de vierde Nederlander ooit te worden die de race wint, maar is de 24 uur van Le Mans ook te zien in Nederland en zo ja waar en wanneer?

De 24 uur van Le Mans wordt al sinds 1923 verreden en is nooit echt een race geweest waarin de Nederlanders veel succes hebben geboekt. Zo won in 1971 Gijs van Lennep de race, iets wat hij in 1976 weer zou doen. Jan Lammers won de race in 1988, wat tevens de laatste zege zou zijn van een Nederlander. De categorieën waarin - tegelijkertijd - geracet wordt zijn Hypercar (voormalig LMP1) LMP2 en LMGT3. Dit jaar zullen er acht Nederlanders meedoen.

Doen er Nederlanders mee?

In de Hypercar, de klasse die eigenlijk altijd de 24 uur van Le Mans wint, doen Nyck de Vries en Robin Frijns mee. Zij maken de meeste kans op de zege dit jaar. De andere Nederlanders rijden in de andere categorieën en zullen hooguit in de uitslag in hun categorie kans maken op de zege. In LMP2 doen Bent Viscaal, Renger van der Zande, Job van Uitert en Nicky Catsburg mee. Tot slot LMGT3, waarin Lin Hodenius en Loek Hartog mee zullen doen.

Hoe laat begint de 24 uur van Le Mans?

De 93ste editie van de 24 uur van Le Mans gaat op zaterdag 14 juni om 16:00 uur beginnen en zal logischerwijs op zondag 15 juni om 16:00 uur ook weer afgelopen zijn. Zowel RTL7 als Eurosport zenden dit jaar de endurancerace in Nederland uit. RTL 7 en Eurosport zullen op zaterdag een uur voor de start beginnen met hun uitzending met een voorbeschouwing, terwijl ze allebei ook een kwartier of een halfuur na het einde van de race door zullen gaan met een nabeschouwing. De volledige race zal op allebei de zenders uitgezonden worden, met verschillende commentatoren en analisten.

