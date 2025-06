Christian Horner heeft gereageerd op de geruchten omtrent zijn toekomst die de laatste weken steeds meer zijn verschenen. De Brit bespreekt zijn opties en of hij binnenkort van plan is om te stoppen met F1.

Horner is al sinds Red Bull Racing werd opgericht, 21 jaar geleden, teambaas van het team en heeft Red Bull naar twee succesvolle periodes kunnen leiden in 2010-2014 en 2021-2024. Sinds begin 2024 er een onderzoek kwam naar grensoverschrijdend gedrag van Horner op de werkvloer (onderzoek leverde niet genoeg bewijs op voor een ontslag) is de onrust binnen Red Bull toegenomen. De mindere auto, en daarmee ook mindere resultaten, waren de verrotte kers op een al niet zo lekkere taart. De geruchten stellen dat Horner binnen Red Bull nu minder macht zou hebben en anderen de touwtjes van steviger in handen gaan nemen. Met dat nieuws kwamen er ook meteen andere geruchten op gang.

Horner over toekomst bij Red Bull

De laatste tijd zijn er veel geruchten over de toekomst van Horner bij Red Bull en wordt hij veel gelinkt aan een rol bij Alpine. In gesprek met PlanetF1 gaat Horner in op die geruchten en zijn eigen toekomst bij Red Bull. “Uiteraard heb ik door de jaren heen verschillende benaderingen gehad en het is altijd vleiend om geassocieerd te worden met een ander team, want het zijn allemaal geweldige teams. Mijn hart en ziel liggen echter in dit team. Ik heb er een groot deel van mijn leven in geïnvesteerd en ik voel een verantwoordelijkheid tegenover de mensen."

Gaat Horner binnenkort stoppen met F1?

Horner, die aan zijn 21ste seizoen als teambaas van Red Bull is begonnen, stelt echter dat helemaal stoppen voorlopig nog geen optie is. “Ik zal het blijven doen zolang ik dezelfde passie en motivatie heb. Ik heb nog steeds dezelfde passie en motivatie als 21 jaar geleden, ik heb alleen wat meer ervaring om uit te putten en een paar littekens onderweg, maar dat maakt je in veel opzichten harder.”

