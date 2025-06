Yuki Tsunoda, inmiddels al een tijdje teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en nog zoekende naar zijn vorm en ritme in de RB21, heeft onthuld dat hij twee testdagen achter de rug heeft die behoorlijk zwaar waren. De Japanner bespreekt het resultaat van die testdagen.

Tsunoda blikt in de preview van Red Bull vooruit op de race in Canada. "Ik kijk uit naar deze week in Canada, het is een van mijn favoriete races op de kalender. Ik hou van Montreal en de sfeer van de stad, het eten, het winkelen en het is zo'n leuke plek om rond te hangen. Het is dit weekend ook mijn 100ste race in de Formule 1, wat een beetje gek voelt. Het voelt alsof ik net begonnen ben, maar het voelt ook alsof dit altijd mijn leven is geweest. Elk van die honderd races voelde speciaal en ik voel me gelukkig dat ik in deze sport zit en ik zou graag mijn 100ste race inluiden met een resultaat dat bij deze gelegenheid past."

Tsunoda over testdag

Tsunoda gaat vervolgens in op de testdagen die hij met Red Bull heeft gehad in Barcelona. De Japanner is nog zoekende in de RB21 en kreeg van het team twee testdagen om hieraan te werken en informatie te verzamelen richting Canada. "Na de race heb ik twee stevige testdagen gehad in Barcelona en ik heb ook op de simulator in Milton Keynes gezeten, dus we hebben hard samengewerkt en ik heb nu veel meer kilometers op mijn naam staan in een Red Bull Racing-auto."

Tsunoda wil verbeteren bij Red Bull

Tsunoda vervolgt: "Na Spanje moeten we een betere kwalificatie neerzetten en daar hebben we hard aan gewerkt. Het weer in Canada kan voor verrassingen zorgen, maar het ziet ernaar uit dat het voor één keer behoorlijk droog en consistent zal zijn, wat ons zou moeten helpen om onze doelen te bereiken."

