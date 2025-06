De F1 Grand Prix van Canada staat na een weekend rust voor de teams en coureurs vanaf vrijdag op het programma. Max Verstappen heeft in Canada de afgelopen jaren veel succes gekend en zal hopen dat dit komend weekend weer zo zal zijn. Wat voor weer mogen de coureurs en teams komend weekend verwachten?

De race in Canada staat sinds 1967 al op de kalender en wordt sinds 1982 gehouden op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Vooral coureurs als Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna en Sebastian Vettel waren in het verleden hier erg succesvol. De afgelopen drie seizoenen is het echter het terrein van Verstappen en Red Bull Racing geweest. In 2022, 2023 en 2024 won de Nederlander op het circuit waar er vooral veel topsnelheid en veel balans in snelle en neutrale bochten wordt gevraagd.



Weerbericht raceweekend GP Canada

Het raceweekend in Canada kan zo af en toe onvoorspelbaar zijn qua weer, maar voor de drie dagen waarop er sessies worden gehouden komend weekend lijkt de boodschap vrij duidelijk: het wordt niet al te warm, maar een grote kans op regen is er ook niet. De temperatuur zal net iets onder de twintig graden Celsius zitten met op vrijdag en zaterdag maar 1% en 2% kans op regen. Op zondag is de kans wat groter: 25%. De temperatuur ligt dan ook wat hoger: 23 graden.

