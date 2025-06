De F1 Grand Prix van Canada is niet de enige race van een FIA-wereldkampioenschap dit weekend, want de 93e editie van de 24 Uur van Le Mans wordt natuurlijk ook verreden. Alex Lynn bezorgde Cadillac een allereerste pole position voor de Franse klassieker. Een amateurcoureur is een rijverbod voor in de nacht opgelegd.

De kwalificatie voor Le Mans, de vierde ronde van het FIA World Endurance Championship (WEC), werd over twee dagen verreden. Tijdens de kwalificatie van woensdagavond werd bepaald wie mee mocht doen aan de Hyperpole van donderdagavond, een sessie die weer in twee delen werd gehakt. Het is eigenlijk te vergelijken met Q1, Q2 en Q3 zoals we dat in de Formule 1 zien. Uiteindelijk was Alex Lynn het snelst met een 3:23.166 in de No. 12 Cadillac van Hertz Team Jota. De voormalig Williams F1-testcoureur deelt de goudkleurige bolide met Norman Nato en voormalig Marussia F1-coureur Will Stevens. Lynn zat 0.167 seconden onder de tijd van teamgenoot Earl Bamber. Sheldon van der Linde kwalificeerde de No. 20 BMW van Team WRT met onder andere Robin Frijns aan boord als zesde. De Toyota van Nyck de Vries was niet snel genoeg om mee te mogen doen aan Hyperpole en zal vanaf P16 starten.

Rijverbod voor amateurcoureur

Na de vier vrije trainingen, kwalificatie en Hyperpole kunnen we alle 62 auto's aan de start verwachten, mits er geen grote problemen opduiken tijdens de Warm Up-sessie van een kwartier op zaterdagochtend. De enige echte flinke klapper die we tot nu toe hebben gezien, was van Stephen Grove in de No. 63 Mercedes-AMG GT3 van Iron Lynx. De Australische gentleman deelt deze auto met zoon Brenton Grove en fabriekscoureur Luca Stolz. Grove miste VT2 in het donker, omdat er een nieuw chassis moest worden ingezet, evenals VT4 in het donker vanwege een mechanisch probleem.

Als amateurrijder moet je een bepaald aantal ronden in het donker rijden, anders mag je geen enkele stint in de nacht doen. De FIA heeft daarom besloten Stephen Grove een rijverbod tijdens de nacht van zaterdag op zondag op te leggen. Dat is een groot nadeel, omdat je als team wil dat de amateurrijder zo snel mogelijk zijn minimale totale rijtijd erop heeft zitten om de beste coureurs voor de latere stints te bewaren. Dat kan bij de No. 63 van Iron Lynx dus niet meer.

RED FLAG 🚩



Heavy damage for #63 Iron Lynx 😓#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/3mEM36zySZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2025

Nederlanders op Le Mans

Naast Frijns op P6 en De Vries op P16 in de Hypercar-klasse komen er nog meer Nederlanders in actie: Renger van der Zande (United Autosports) vanaf P5 in LMP2, Job van Uitert (IDEC Sport) vanaf P9 in LMP2, Nicky Catsburg (Algarve Pro Racing) vanaf P10 in LMP2 en P5 in LMP2 Pro-Am, Bent Viscaal (Proton Competition) vanaf P13 in LMP2 en P7 in LMP2 Pro-Am, Lin Hodenius (Iron Lynx) vanaf P4 in LMGT3 en Loek Hartog (Manthey) vanaf P19 in LMGT3.

De 24 Uur van Le Mans begint om 16:00 uur op zaterdag 14 juni.

