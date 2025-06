Ford heeft zojuist meer details kunnen delen over het aankomende Hypercar-project in het FIA World Endurance Championship (WEC). De Amerikaanse grootmacht heeft aangekondigd dat Dan Sayers de leiding zal hebben over het programma en daarmee zijn positie bij Red Bull Powertrains in de Formule 1 opgeeft.

Naast dat Ford terugkeert in de koningsklasse vanaf 2026, zal het ook in de Hypercar-klasse van de WEC debuteren in 2027. Ze zullen een bolide bouwen volgens de LMDh-reglementen. Dat betekent dat ze hun carrosserie zullen ontwikkelen rondom een bestaand chassis en daar hebben ze Oreca voor uitgekozen. De Acura, Alpine en mede-nieuwkomer Genesis zijn tevens op de Oreca gebaseerd. Ford maakte niet bekend welke motor ze zullen ontwikkelen voor 2027 en of ze datzelfde jaar ook zullen deelnemen aan de IMSA WeatherTech SportsCar Championship in de Verenigde Staten naast het WEC.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Elektrificatie moet blijven' volgens Ford over toekomst in Formule 1

Sayers kon nieuwe uitdaging niet afslaan

Degene die het nieuwe project van Ford moet leiden is Dan Sayers, dezelfde man die directeur was van het motorprogramma van Red Bull Powertrains voor de power unit van 2026. Red Bull Powertrains en Ford werken natuurlijk samen voor volgend jaar, waar Red Bull voornamelijk verantwoordelijk is voor de verbrandingsmotor en Ford voornamelijk voor het elektrische vermogen. Sayers wordt dus door Ford van de Formule 1 naar het WEC-project verplaatst. Wie zijn taken bij Red Bull gaat overnemen, werd niet aangekondigd.

"Ford Performance gaat zoveel verschillende uitdagingen aan in de autosport in de hele wereld, maar om Ford te leiden naar haar spirituele 'thuis' op Le Mans was een uitdaging die ik niet af kon slaan", vertelt Sayers. "Ik heb in het verleden al leiding gegeven aan Aston Martin op weg naar meerdere overwinningen [in de GT-klasse], maar om de kans te hebben voor de algemene zege te gaan met Ford is iets heel speciaals."

Er waren al genoeg onzekerheden over de 2026-power unit van Red Bull Powertrains en Ford, maar het feit dat de programmadirecteur nu op een ander project wordt gezet van Ford, zal niet helpen. Het blijft de vraag hoe competitief de energiedrankfabrikant zal zijn met Max Verstappen volgend jaar, als de Nederlander überhaupt bij Red Bull wil blijven.

Gerelateerd