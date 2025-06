‘Elektrificatie moet blijven’ volgens Ford over toekomst in Formule 1

Mark Rushbrook, de wereldwijde baas van Ford Performance, zegt dat Ford alleen in de Formule 1 blijft als de motoren in de toekomst een elektrisch gedeelte blijven houden. Volgens hem is het voor Ford heel belangrijk dat de regels vanaf 2026 zorgen voor motoren die niet alleen op benzine rijden, maar ook elektrisch zijn.

De nieuwe motorregels voor 2026 zorgen voor veel discussie in de paddock. Rushbrook erkent dat er risico’s zijn bij grote regelwijzigingen. “Ik denk dat er bij nieuwe regels altijd een risico is dat teams op een ander niveau instappen. We moeten kijken hoe het uitpakt. Het belangrijkste is hoe we als sport reageren.” Ondanks de onzekerheid is Rushbrook positief over het overleg tussen teams en fabrikanten: “Dat blijft afwachten, maar het is zeker onderdeel van de huidige discussies. Ik ben blij met hoe die gesprekken nu lopen”, zegt Rushbrook tegenover Motorsport.com.

“Voor Ford Motor Company vinden we dat er een vorm van elektrificatie in moet zitten. Dat was juist een van de redenen waarom we voor de regels van 2026 kozen. Het draait om de balans tussen de verbrandingsmotor (ICE) en elektrificatie. Moet die verhouding 50-50 zijn? Niet per se. Als we bijdragen, leren en kennis meenemen naar onze straatauto’s, dan is dat wat we zoeken,” legt hij uit.

'Formule 1 moet weer een spektakelstuk worden'

Ook het spektakel voor de fans is volgens Ford belangrijk en daar moet de Formule 1 hun focus op gaan leggen. “Iedereen heeft z’n eigen simulaties, maar we moeten onszelf afvragen: wat betekent dit voor het racen en de show voor onze fans? Om de sport succesvol te houden, moeten we zorgen dat het spektakel goed blijft. Teams willen winnen, maar we moeten ook een mooie race bieden.” Over de zorgen binnen de paddock zegt Rushbrook: “Ik weet niet of ik het zie als een angst. Ik zie het als iets om goed in de gaten te houden en waar we flexibel op moeten reageren.”

Blijft Ford lang actief in de hoogste raceklasse?

Of Ford na 2031 nog actief blijft in de Formule 1, hangt af van hoe de regels en de sport zich ontwikkelen. “Uiteindelijk is de gezondheid van de sport, het aantal deelnemende fabrikanten, de technische regels en de mogelijkheid om techniek over te dragen allemaal belangrijk voor ons. We willen met alle betrokken partijen werken aan wat goed is voor de toekomst van deze sport. Op het circuit wil je natuurlijk winnen, maar daarbuiten moet je als partners samenwerken.”

