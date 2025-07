Max Verstappen ziet een overstap naar de 24 uur van Le Mans, en dus ook het FIA World Endurance Championship (WEC), nog niet zitten. De viervoudig F1-kampioen laat weten dat het ligt aan de Balance of Performance. Hij sluit zich daarbij aan bij uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die eveneens duidelijk geen fan is van de BoP.

Het WEC introduceerde de Hypercar-klasse in 2021 als opvolger van de LMP1-categorie waar alleen nog Toyota echt actief in was. Het voordeel is dat de kosten relatief laag zijn en dus zijn er over de jaren heen een boel merken aangeschoven in het wereldkampioenschap. Naast Toyota zijn momenteel Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot en Porsche actief, en daar komen Ford, Genesis en McLaren nog bij. Het nadeel is de BoP. Het is een systeem waarbij snellere auto's bijvoorbeeld extra gewicht krijgen of een restrictor op de motor om het vermogen te verminderen. Zo worden de auto's gelijk getrokken en, omdat constant met upgrades komen dus minder zin heeft, blijven de kosten relatief laag. Maar dan moet het BoP-systeem wel goed werken en daar is in het WEC de laatste tijd veel kritiek op. Bepaalde merken zouden een betere behandeling krijgen van de FIA en organisatie ACO. Ferrari domineerde de eerste helft van het seizoen tot en met Le Mans, voordat ze plotseling in São Paulo nergens te vinden waren. Cadillac scoorde uit het niets een één-twee, terwijl ze de afgelopen twee en een half jaar slechts één podium hadden behaald.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Valkenburg: 'Vertrek Horner maakt het makkelijker voor Verstappen om weg te gaan'

Wolff zou de snelste auto willen bouwen met Mercedes

Vanwege de BoP ziet Wolff Mercedes niet in het WEC stappen. "De 24 uur van Le Mans is een van de grootste races ter wereld", begon de Oostenrijker bij de Bloomberg Hot Pursuit-podcast. "Formule 1 is voor mij - uiteraard ben ik bevooroordeeld - het allerbeste dat er is. Het zijn de beste coureurs, de snelste auto's, de mooiste circuits. Maar als ik moet zeggen: wat komt daarna? Dan zeg ik de 24 uur van Le Mans en de Indy 500. En voor de echte kenners: de 24 uur van de Nürburgring. Dat is voor mij de absolute top." Maar een Mercedes in de Hypercar-klasse hoeven we niet te verwachten. "We houden niet van BoP. We houden er niet van dat iemand anders jouw vermogen, je energieverbruik, je gewicht of je rijderscapaciteiten beoordeelt... Je steekt zoveel tijd, geld en moeite in het ontwikkelen van de snelste auto, en dan krijg je er zomaar tien kilo ballast bij. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon de snelste auto bouwen."

OOK INTERESSANT: Verstappen voor de derde keer uitgeroepen tot beste coureur en ontvangt ESPY

Meer auto's is fantastisch om te zien, maar de BoP...

Verstappen probeert ieder jaar de 24 uur van Le Mans te volgen. "Toen [negenvoudig winnaar] Tom [Kristensen] racete, was het heel gaaf om de verschillende merken elkaar te zien pushen", zei de Nederlander tegenover Viaplay. "Vervolgens waren er een aantal jaren waarbij het aan de kop van het veld een beetje saai was, zou ik zeggen. Veel competitie was er niet, maar volgens mij komt dat nu terug. Uiteraard moet je wel met de BoP om kunnen gaan en daar komt een beetje geluk bij kijken. Het is tenminste wel fantastisch of veel meer auto's in de hoogste klasse te zien." De coureur van Red Bull Racing was eerder al kritisch over de BoP. "Dat moeten ze eerst uitvogelen, want het is een beetje hit and miss." De reglementen met gewichten houden Verstappen ook tegen om de overstap te maken. "Wanneer je dan naar Le Mans gaat, weet je al dat je geen kans maakt."

OOK INTERESSANT: NASCAR-kampioen ziet kansen voor Verstappen buiten F1: "Red Bull is er nu ook bij betrokken"

Kritiek van Toyota

Toyota werd in 2014 en van 2018 tot en met 2024 wereldkampioen, maar heeft dit seizoen met onder andere Nyck de Vries nog geen enkel podium weten te behalen. David Floury is dan ook kritisch over de aanpak van de FIA en de ACO omtrent de BoP. "Ik vind dit seizoen echt triest", begon de technisch directeur van Toyota Gazoo Racing Europe tegenover Sportscar365. "We zijn de essentie van racen kwijtgeraakt en het is veel te kunstmatig geworden. Het gaat er niet om of we iets nodig hebben om het gat naar de andere auto's te dichten, dat hebben we geaccepteerd, maar het proces klopt totaal niet. Dit is een heel seizoen wat we weg kunnen gooien. Voordat we hier [in São Paulo voor de zesuursrace] aankwamen, kon ik al voorspellen dat Cadillac, Porsche en Peugeot vooraan zouden staan, en zo stonden ze er in de kwalificatie ook voor - geen verrassing. Wanneer je de [BoP]-data voor het weekend ontvangt, weet je al wat er gaat gebeuren, maar dat hoort niet zo te zijn." Floury roept de andere merken, FIA en ACO op om de BoP te heroverwegen en dringend een oplossing te vinden.

Gerelateerd